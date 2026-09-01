用河馬便便做成紙 竹市動物園獲環教認證特色課程曝光

河馬便便也能變成手抄紙！新竹市立動物園近期通過環境部「環境教育設施場所」認證，園區除看動物，更推出感官探索、河馬糞便造紙等特色環教課程。新竹市長高虹安表示，動物園將從休閒場域進一步成為城市環境教育基地。

新竹市立動物園創立於1936年，座落新竹公園內，是全國歷史最悠久的動物園，也位處新竹市中心重要綠地。園區近年透過動物展示、保育教育及環境教育活動，串聯城市與自然，近期獲環境部通過環境教育設施場所認證，成為園區深化環教功能的重要里程碑。

高虹安指出，新竹市立動物園以「動物福祉、教育推廣、遊憩服務」為三大核心理念，此次取得認證，是園區長期投入環境教育的肯定。未來市府將持續推動園區改造及維護，提供動物照養與環教場域所需資源，讓市民能就近兼顧學習與休閒。

高虹安表示，園方依不同年齡層及學習需求規畫多元課程，透過動物觀察、互動遊戲、實作體驗及引導討論，讓參與者從「看見動物」進一步理解動物與自然環境的關係，將保育觀念帶入日常生活。

其中，「動物感官大冒險」由保育員帶領學員觀察動物感官特徵，了解不同物種適應環境的方式；「河馬黃金造紙術」則收集河馬糞便，帶領學員製作手抄紙，從特殊體驗認識資源循環利用及環境永續概念。

高虹安說，新竹市立動物園不只是動物園，也是城市中的環境教育及戶外遊憩場域，除結合保育教育、志工服務，也將環境教育擴及企業ESG，希望與市民及企業共同推動環境教育，培養永續素養。

此外，動物園9月12日將舉行「Zoo My Way野性出巡變裝趴」，邀請民眾運用回收材料，變裝成喜愛的動物參加踩街遊行。市府表示，希望透過「以動物為媒介、以環境為教室」，讓民眾從認識動物、理解自然，進一步關心環境及實踐永續生活。

保育員收集河馬糞便，讓學員利用河馬便便學習手抄紙，建立資源循環利用與環境永續觀念。圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園近期通過環境部「環境教育設施場所」認證，園區除看動物，更推出感官探索、河馬糞便造紙等特色環教課程。圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園近期通過環境部「環境教育設施場所」認證，園區除看動物，更推出感官探索、河馬糞便造紙等特色環教課程。圖／新竹市政府提供