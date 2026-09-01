議員爆大貓熊「粉絲」偷拍飼育員上網公審…已有人看身心科

北市立動物園明星動物大貓熊，日前「圓圓」才剛過生日，議員踢爆，少數「粉絲」因「過度關愛」，除紀錄大貓熊，更直接「盯梢」、「偷拍」飼育員，更直接偷拍飼育員影片放上網，社群更出現罵天兵，威脅寄血咒等字眼，導致第一線飼育員蒙受龐大身心壓力，甚至出現自傷念頭。

台北市長蔣萬安直言，粉絲如有這樣的行為當然很不妥，一定會全力照顧飼育員，並持續宣導粉絲不應該有這樣的行為。會在2周內研議民眾禁止拍攝飼育員。

北市議員林亮君接獲陳情，表示大貓熊多年來都是台北市立動物園的明星動物，也長期有相當多粉絲，但最近卻出現一個現象，就是有少數「粉絲」關注大貓熊變了質，對保育員愈來愈多要求，漸漸演變成第一線保育員的龐大的身心壓力。

林亮君說，粉絲多透過1999市民熱線，動物園信箱、輿情等，反映相關意見，過去多是建議玩具太少，食物太分散，但愛動物心切，希望可以做得更好可以理解，不過最近卻發現，少數粉絲出現偷拍、盯梢飼育員，不僅紀錄工作一舉一動，開始拍「特定保育員」，如紀錄工作狀況、何時看手機？操作細節等？甚至將偷拍飼育員的畫面放上網路公審。

林說，甚至這些「粉絲」在網路更有激烈言論，不僅出現歧視女性保育員言論、還罵飼育員天兵，甚至威脅每晚寄血咒給館長？除了網路留言，還有人直接打電話到動物園、1999投訴，不僅拍打玻璃窗，還要脅說要投訴。就有飼育員因壓力大出現身心狀況，被迫已經要去看身心科，還有飼育員同仁半夜去急診，甚至出現自傷念頭。

動物園發言人曹先紹表示，的確今年發現有高比例的負面輿情，是針對貓熊館的指教，不過保護保育員也是動物園相當重要工作，園方會釐清發生什麼事，如食物調整不夠好等都會檢討。園方對於所有粉絲、同仁意見都會一視同仁。但若是有人對特定飼育員有個人意見，甚至是無限上綱，園方也會有保護同仁因公涉訟的流程，。