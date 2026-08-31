非洲大蝸牛馬祖出沒 連江縣長王忠銘跨局處研商防治

近期馬祖地區陸續發現非洲大蝸牛出沒，雨後夜間更容易在道路、草叢及潮濕環境大量活動，引起地方關注。為降低外來種對馬祖生態環境、農作及公共衛生可能造成的影響，連江縣長王忠銘今召集秘書長陳明傑、工務處、產發處、環資局等相關單位開防治會議，研商具體防治策略，將採取「環境清除、天然資材防治、全民回收」三管齊下方式。

王忠銘說，馬祖屬離島，生態環境相對脆弱，面對外來種問題不能等到數量大幅擴散後才處理，必須及早掌握、及早防治。縣府將整合各局處力量，從環境整理、棲地管理到後續回收，逐步建立完整防線，同時持續觀察各地族群變化，必要時擴大防治範圍。

產發處指出，防治非洲大蝸牛第一步是「除草」。非洲大蝸牛喜歡陰暗、潮濕環境，雜草、落葉及雜物堆積處容易成為其躲藏及繁殖場所，因此必須先清除適生棲地，再搭配防治資材，並同步注意土壤及雜物中的卵塊，降低其繁殖機會。

在防治資材方面，縣府將評估使用天然「苦茶粕」進行誘殺。苦茶粕含有天然皂素，可作為環境較友善的防治資材，降低化學藥劑對環境可能造成的影響。由於馬祖為離島，防治資材運輸成本較高，縣府也將妥善安排採購及運送，確保各鄉防治需求。

此外，縣府也將參考台中市防治福壽螺的成功經驗，研議以每公斤10元的方式辦理非洲大蝸牛回收，鼓勵民眾共同參與。透過全民動員，讓防治工作深入一般行政力量較難全面觸及的菜園、空地及住宅周邊，形成社區共同防護的力量。

縣府也提醒，非洲大蝸牛可能攜帶寄生蟲及病原，民眾尤其是孩童切勿徒手抓取或把玩，若不慎接觸，應立即以肥皂及清水充分洗手，菜園採收的蔬果也應徹底清洗並煮熟後食用。

會中也一併討論山隴澳口碼頭近期海漂垃圾問題研商處置方式，並由各局處分工合作。產發處委託馬祖區漁會辦理海漂垃圾清理，工務處啟動開口契約協助清運，環資局則負責港區周邊環境整潔維護，透過跨單位合作，儘速改善沿岸環境，維護港區整潔與景觀。

王忠銘強調，非洲大蝸牛防治不是單一局處或短期工作的責任，而是需要政府與鄉親共同投入的長期環境守護行動。縣府將持續加強巡查、環境整理及族群監測，透過跨局處合作與全民參與，降低非洲大蝸牛在馬祖擴散的可能，守護馬祖珍貴的自然生態與居住環境。

近期馬祖地區陸續發現非洲大蝸牛出沒，連江縣長王忠銘今召集縣府相關單位開防治會議，研商具體防治策略，將採取「環境清除、天然資材防治、全民回收」三管齊下方式。圖／連江縣政府提供