搜救犬Wilson資格遭質疑 花蓮消防局出示考核紀錄：中級認證早已通過
花蓮縣消防局搜救犬Wilson死因爭議延燒，前隊員今天再爆料，指Wilson未取得IRO國際搜救犬中級認證就投入0403震災搜救，另有搜救犬Duffy未通過初級考核卻不知去向。消防局出示紀錄駁斥，強調Wilson早已取得中級認證，Duffy也從未隸屬花蓮縣消防局。
前花蓮縣消防局隊員今天在消防局專案報告後於社群發文，指稱經查證內政部消防署及IRO總部資料，Wilson僅取得初級認證，尚未通過中級考核便參與0403震災救援；另指消防局4年前還有一隻名為Duffy的搜救犬未通過初級認證，質疑犬隻後續去向。
相關說法迅速在網路引發討論，甚至有人質疑消防局是否還有其他搜救犬遭受不當對待，不過，消防局長吳兆遠表示，花蓮縣消防局目前僅有Wilson、Fancy及Hero共3隻搜救犬，從未有Duffy；Wilson參與0403震災搜救前，已具備IRO初級及中級認證資格，只有要執行國際人道救援任務，才須取得高級認證。
消防局並出示Wilson的IRO考核手冊佐證，指出Wilson於4年前10月參加RH-TV初級考試，隔年開始接受RH-TA中級考試，期間曾3度取得M成績、未通過，直到同年11月取得B成績，正式通過中級考核，相關紀錄也有考官簽名。
至於遭點名的Duffy，台灣偵搜犬協會證實，確有一隻名為Duffy的退役工作犬，但並非花蓮縣消防局犬隊成員。協會說明，Duffy原屬消防署特種搜救隊，當時配合領犬員技術轉移訓練，擔任新進領犬員的「師父犬」，協助受訓人員熟悉搜救犬訓練與操作。
協會表示，領犬員訓練通常會安排技術教練及經驗豐富的「師父犬」雙重帶領，利用訓練成熟的犬隻協助新進人員學習，是國際間常見的訓練方式。Duffy當時就是因這項訓練機制與花蓮消防局人員有所接觸，後來退役並由協會照養。
消防局呼籲外界，在司法及相關調查尚未釐清前，應以具體紀錄與事證為依據，勿將不同單位、不同犬隻的資料混為一談，以免造成錯誤訊息擴散。
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