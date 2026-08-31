搜救犬Wilson死因爭議 議員籲查明真相 局長：若調查有出入願負責

花蓮縣消防局搜救犬Wilson死亡事件持續延燒，消防局長吳兆遠今天赴縣議會專案報告，重申Wilson死因為意外墜樓，不過多名議員質疑消防局說法前後不一，局長要負最大的責任。吳兆遠表示，全案已進入司法調查程序，若未來司法認定與內部調查結果不同，該負的責任不會迴避。

無黨籍議員楊華美質詢，社會各界高度關注Wilson死亡原因，但消防局此次專案報告內容與先前對外說明差異不大，仍無法釐清犬隻生前究竟遭遇何事，案件已有檢調介入偵辦，應交由司法單位查個水落石出，還原事件全貌。

楊華美指出，包括事發當天現場是否還有其他人員、基地內執勤人數、是否有人目擊事發經過、有無監視器畫面，以及Wilson是否曾有骨折等情況，至今仍有許多疑點待釐清，質疑消防局過去1年來「對內封鎖、對外粉飾太平的做法」過於消極，事件曝光後引發全台關注，甚至造成動保團體抗議與消防體系內部紛擾，嚴重衝擊縣府形象與基層士氣，「身為花蓮人對這件事非常不能接受」。

楊華美進一步表示，搜救犬同樣受動物保護法保障，若檢調後續查出相關人員明知案情仍未依法通報或提供完整資訊，甚至涉及隱匿事實，消防局相關人員恐面臨法律責任，包括公務員登載不實或瀆職等疑慮。

「騙得了議會，騙不了檢察官」民進黨議員張美慧呼籲消防局誠實面對爭議，強調真相終究經得起司法檢驗，若事發現場確有其他人員在場，檢察官可透過人證、物證逐步還原事實，同時建議由農業處邀請專業獸醫或相關專家，進一步檢視Wilson遺骨，判斷是否曾遭受虐待或不當對待。

民進黨議員胡仁順則批評，消防局近年爭議事件頻傳，導致外界對管理能力產生質疑，如今Wilson死因引發全國關注，也讓第一線消防人員承受龐大輿論壓力，問題癥結仍在於管理制度與決策機制，局長應負起最大責任。

面對議員質詢，吳兆遠表示，對於外界提出的領導與管理責任問題，他將主動報告檢討，事件發生後，消防局除請示消防署處理程序，也由督察單位展開調查，目前全案已由司法機關偵辦，若未來司法調查結果與內部調查有所差異，自己一定承擔應有責任，不會逃避。

花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年訓練期間墜樓死亡，消防局長吳兆遠今天赴縣議會專案報告時強調，Wilson死亡原因經調查確認為意外墜樓，該負的責任不會迴避。記者王思慧／攝影

無黨籍議員楊華美質疑消防局過去1年來「對內封鎖、對外粉飾太平的做法」過於消極，事件曝光後引發全台關注，甚至造成動保團體抗議與消防體系內部紛擾，嚴重衝擊縣府形象與基層士氣。記者王思慧／攝影