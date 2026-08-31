搜救犬Wilson去年傳遭虐致死 花蓮消防局駁斥：是意外墜樓

曾投入403強震搜救任務的花蓮縣消防局搜救犬Wilson，去年訓練期間墜樓死亡，近日網路流傳疑似遭虐待致死。消防局長吳兆遠今天赴縣議會專案報告時強調，Wilson死亡原因經調查確認為意外墜樓，寵物除戶資料也登載為「意外死亡」，對於不實指控將保留法律追訴權。

吳兆遠表示，事件發生於去年5月30日下午，當時領犬員曾景麟利用輪休日，在花蓮防災教育訓練中心訓練Wilson，準備參加IRO高級評量。訓練地點位於訓練中心3樓後側陽台，為平時熟悉的訓練環境，先進行服從及氣味搜索訓練約10分鐘，結束前依例進行Wilson喜愛的追球活動作為獎勵。

消防局報告指出，領犬員丟球後，球體反彈至訓練大樓橫渡訓練活動柵門附近，由於柵門當時未完全關妥，雖以鐵鍊固定，仍留有約23公分縫隙，Wilson追逐球體時從門縫鑽出墜落。吳兆遠說，當時球往對角線方向彈跳，現場又有柱體遮擋視線，因此無人直接目擊Wilson墜落過程，研判是自約8.32公尺高處墜下。

事故發生後，領犬員立即衝至1樓查看，發現Wilson耳部出血，隨即抱回駐地止血急救，但因耳朵及鼻部持續出血，隨後送往鄰近動物醫院救治，仍不幸死亡。

針對網路指控領犬員涉及虐待、毆打或不當管教，消防局表示，經行政調查及相關單位查核，並未發現任何蓄意傷害或虐待Wilson的具體事證，Wilson平日由領犬員負責照護與訓練，長期接受相關訓練及評量。

吳兆遠指出，消防局除內部調查外，也配合縣府農業處動植物防疫所調查，絕無護短或官官相護情形，網路上透過寵物溝通師、托夢等方式推論事件真相，屬於個人信仰與心靈寄託，消防局予以尊重，但公務機關必須依據科學證據及客觀調查結果處理事件，Wilson墜樓死亡也有獸醫師相關證明佐證。

消防局表示，為避免類似事件再發生，已將原設於3樓的犬隊駐地及訓練場移至獨立的一樓專屬犬舍，增設訓練場、宿舍及室內外犬舍，並配置冷氣設備；原有3樓訓練區也已加強防護網、柵欄管理及警示標語，同時建立場地借用與復原檢查機制，強化訓練安全管理。

吳兆遠說，Wilson生前曾在災害搜救任務中立下功勞，消防局同仁對牠的離世都深感不捨，對於未經查證的不實指控，不僅傷害第一線消防人員，也容易誤導社會大眾，呼籲外界理性看待調查結果，勿散播謠言，消防局也將保留相關法律追訴權益。

花蓮縣消防局搜救犬Wilson，去年訓練期間墜樓死亡，近日網路流傳疑似遭虐待致死。消防局長吳兆遠今天赴縣議會專案報告時強調，Wilson死亡原因經調查確認為意外墜樓，對於不實指控將保留法律追訴權。記者王思慧／攝影

花蓮縣消防局搜救犬Wilson，去年訓練期間墜樓死亡，近日網路流傳疑似遭虐待致死。消防局長吳兆遠今天赴縣議會專案報告時強調，Wilson死亡原因經調查確認為意外墜樓，對於不實指控將保留法律追訴權。記者王思慧／攝影