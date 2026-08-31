敗血命危仍堅強求生 瑞喵等你帶牠回家 動保處推犬貓長期照護支持措施

新北市動保處日前在瑞芳區發現1隻貓咪「瑞喵」後肢無力還曾併發敗血症，生命一度危急，所幸經治療後已脫離危險，後肢已能緩慢移動。動保處為讓需要長期照護的毛寶貝也有回家機會，今年推出長期照護犬貓支持措施，透過醫療及政策資源降低照護負擔。

動保處表示，「瑞喵」剛被救援時，經診斷為神經性損傷導致後肢無力，並伴隨嚴重貧血、肝指數異常及敗血症，健康狀況相當不樂觀。加上治療餵藥及陌生環境壓力，牠情緒緊張，對人缺乏安全感。考量需要穩定照護，將牠轉至猴硐貓公所安置，持續觀察及治療。

經過約一個月積極照護，瑞喵健康狀況逐漸穩定，食慾良好，後肢也開始進步，偶爾能支撐身體並緩慢移動。目前已完成絕育及疫苗接種，並持續進行親人訓練。從最初看到人便緊張害怕，到現在願意慢慢接受照護與互動，一步步卸下心防，也逐漸建立與人的信任。

瑞芳動物之家站長王嚴緒表示，後肢障礙、高齡或慢性疾病等特殊需求動物，雖需投入更多時間、醫療資源及耐心，同樣有成為家庭一員的機會。為降低民眾對認養後醫療及照護負擔的疑慮，動保處今年推出「長期照護犬貓」認養支持措施，為願意給牠們機會的家庭提供保障。

列入長期照護名單的犬貓，認養後可享有動保處毛寶貝醫療中心及動物之家提供的終身免費醫療照護；針對高齡及特殊需求動物，另提供新北幣2000元支持方案，協助認養人面對後續醫療及照護需求，盼降低民眾對收養特殊需求動物的疑慮，讓年齡、疾病或身體缺憾不再成為牠們尋找家庭的阻礙。

新北市動保處表示，「瑞喵」目前仍等待一個願意陪伴牠的家庭，民眾可透過猴硐貓公所IG關注，認養前也歡迎聯繫瑞芳動物之家或猴硐貓公所預約互動，了解照護需求。認養是一份長期陪伴的承諾，有意認養者應先評估自身時間、經濟及照護能力。新北市也將持續提供醫療認養支持，陪伴毛寶貝走過生命不同階段，讓每個努力活下來的生命都有機會找到自己的家。

瑞喵目前身體健康穩定，親人訓練中。圖／新北市動保處提供

瑞喵露出無辜的眼神，等待願意收養牠的家。圖／新北市動保處提供