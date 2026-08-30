圓圓迎22歲生日！保育員做「蔬果列車」蛋糕慶生 高齡照護成挑戰

大貓熊「圓圓」今天迎來22歲生日，動物園今天準備以竹桿、甘蔗及多種新鮮蔬果組合成「蔬果列車」為慶祝生日，也希望透過不同食物、造型及取食方式的變化，讓以邁入銀齡的圓圓可以透過環境、感官、食物及活動方式的變化，保有選擇、探索及表現自然行為的機會，也能觀察高齡動物生活狀況。

保育員運用當季食材為大貓熊設計食物的行為豐富化，以鳳梨、紅蘿蔔、葡萄、奇異果、甘蔗、哈密瓜並首次加入南瓜及大黃瓜，搭配黃金竹桿與箭竹桿等食材來發揮創意，組合成一列色彩豐富的「蔬果列車」，也呼應動物園自圓山舊址搬遷至文山區現址邁入第40周年的印象，對圓圓而言，從發現、嗅聞、探索，到想辦法取得喜歡的食物，是豐富生活重要體驗。

園方指出，圓圓年齡增長，照養團隊也更加重視食材種類、適口性及實際攝食情形，並依據牠每天的食慾、活動狀態與健康情形持續調整。這次特別選用不同顏色、氣味、口感與質地的食材，在兼顧營養管理的前提下，給圓圓一些不同新鮮感。

保育員表示，圓圓已步入銀齡生活階段，照養並非單純「吃得好、睡得飽」，會從體重、食慾、糞便、活動量及行為表現等多個面向作日常觀察，透過日常健康監測、動物醫療訓練、飲食調整及環境與行為豐富化，掌握大貓熊「圓圓」隨年齡增加可能出現的生理與行為變化。

園方強調，對高齡動物而言，生活品質是照養工作中重要的一環，適當的行為豐富化並不是單純提供玩具或特殊食物，而是透過環境、感官、食物及活動方式的變化，讓動物保有選擇、探索及表現自然行為的機會，圓圓迎接22歲生日的食物行豐宴，不僅是照養團隊呈現的365天健康管理日常，也藉此機會感謝許多陪伴大貓熊們一起成長的遊客們。

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，園方準備圓圓喜愛食材做生日蛋糕慶生，高齡的圓圓首先享用甘蔗大快朵頤。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，園方準備圓圓喜愛食材做生日蛋糕慶生。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，園方準備圓圓喜愛食材做生日蛋糕慶生，高齡的圓圓首先享用甘蔗大快朵頤。記者潘俊宏／攝影