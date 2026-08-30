影／大貓熊「圓圓」22歲生日 動物園準備蛋糕與粉絲一起慶生

台北市動物園大貓熊「圓圓」今天22歲生日，園方準備以竹桿、甘蔗及多種新鮮蔬果組合成「蔬果列車」來慶生，許多粉絲們一早也到貓熊館看圓圓享用生日蛋糕的可愛模樣。

貓熊館館長王建博表示，22歲對貓熊來說已經逐步進入高齡，這次園方依舊以鳳梨、紅蘿蔔、葡萄、奇異果、甘蔗、哈密瓜等圓圓愛吃的食材，並首次加入南瓜及大黃瓜等比較軟的蔬果，搭配黃金竹桿與箭竹桿，讓圓圓享用色彩豐富的「蔬果列車」，高齡大貓熊的照養並非單純「吃得好、睡得飽」，保育員平時會從體重、食慾、糞便、活動量及行為表現等多個面向作日常觀察，透過日常健康監測、動物醫療訓練、飲食調整及環境與行為豐富化，掌握大貓熊「圓圓」隨年齡增加可能出現的生理與行為變化，這次特別選用不同顏色、氣味、口感與質地的食材，在兼顧營養管理的前提下，帶給大貓熊「圓圓」一些和平日不同的新鮮感。

圓圓看到豐盛美麗的蛋糕，繞了一下後選擇從甘蔗組成的數字下手大快朵頤，整個過程本身對貓熊來說就是豐富生活的重要體驗，圓圓的粉絲看著可愛的圓圓享用生日蛋糕，也一邊祝福「圓圓生日快樂」。

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，園方準備圓圓喜愛及比較軟的食材做生日蛋糕為高齡的圓圓慶生。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，園方準備圓圓喜愛食材做生日蛋糕慶生。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，園方準備圓圓喜愛食材做生日蛋糕慶生，高齡的圓圓首先享用甘蔗大快朵頤。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，園方準備圓圓喜愛食材做生日蛋糕，粉絲們一早也到貓熊館一起為圓圓慶生。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天歡慶22歲生日，粉絲們一早也到貓熊館一起為圓圓慶生，用鏡頭紀錄圓圓可愛模樣。記者潘俊宏／攝影