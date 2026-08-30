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動保政策知多少？農業部委託民間辦理民調 作為施政規畫參考依據

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為瞭解國人對動保政策的認知與態度，作為施政規畫參考依據，農業部即起至11月30日，委託趨勢民意調查股份有限公司，針對國內18歲以上民眾，辦理重大動保政策民意調查。記者李柏澔／攝影
為瞭解國人對動保政策的認知與態度，作為施政規畫參考依據，農業部即起至11月30日，委託趨勢民意調查股份有限公司，針對國內18歲以上民眾，辦理重大動保政策民意調查。記者李柏澔／攝影

近年來國人對動物保護政策的認知與態度已明顯大幅提升，且關注範圍從早期的犬貓伴侶動物，已擴展至經濟動物、特殊寵物與野生動物等。為了解國人對動保政策的認知與態度，作為施政規畫參考依據，農業部即起至11月30日，委託趨勢民意調查股份有限公司，針對國內18歲以上民眾，辦理重大動保政策民意調查。

根據農業部及各民間組織的民意調查，國人對不同範疇動保政策的最新認知情形，針對流浪動物，早期民眾普遍偏向棄養後收容的末端認知，現今越來越多國人認同源頭管理的重要。

而台灣自2017年實施「零撲殺」政策後，部分民眾對遊蕩犬貓引發的公共衛生、野生動物衝突與人身安全問題感到焦慮，近年關於恢復與人道安樂死的討論也十分激烈，顯見民眾近年對其帶來的社會影響認知產生分歧，也為未來政策走向帶來更多討論。

為了解國人對動物保護政策的認知與態度，作為施政規畫的參考依據，農業部今年委託趨勢民意調查股份有限公司，針對台灣本島、澎湖縣、金門縣及連江縣18歲以上的民眾，辦理重大動物保護政策民意調查。

農業部表示，民調公司不會收取費用、也不會要求操作ATM、提供存摺正本、金融卡及相關密碼，若民眾接獲可疑來電或有任何疑義，可撥打趨勢民意調查股份有限公司查詢專線，或撥打165反詐騙專線求證。

流浪動物 農業部 民調

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