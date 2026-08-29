影／綠蠵龜基隆和平島珊瑚花園驚喜現蹤 園方籲遊客：保持距離

基隆和平島地質公園今天園區珊瑚花園水池發現一隻體長約150公分綠蠵龜，平時長期棲息在和平島外海，近日適逢漲潮，加上颱風外圍環流影響、外海浪況較大，研判可能隨海水進入園區珊瑚花園水池。園方通報海洋保育署，並持續與相關海洋保育專業單位聯繫，評估後續處理方式。

園方說，目視綠蠵龜游泳狀況正常，未發現明顯外傷，背甲亦未見大量藻類附著，綠蠵龜屬珍貴稀有保育類野生動物，和平島地質公園提醒，目前僅綠蠵龜所在的珊瑚花園泳池暫停開放，以減少人為干擾。

園區其他戲水區域皆正常開放，包含藍海水池及親親水池，民眾仍可依現場開放狀況安心戲水。若於園區看見綠蠵龜，請保持距離觀察，把這片水域暫時留給這位意外到訪的「海龜泳客」。

和平島地質公園目前將優先觀察後續潮汐及海象條件，評估綠蠵龜是否能自行循原有水道返回外海；若潮汐及環境條件不利於自行離開，園方將配合海洋保育署及專業團隊評估是否需要採取人工協助方式，以動物安全及降低干擾為優先考量。

和平島地質公園表示，野生動物出現在離人很近的地方，容易引起好奇，但對牠們最好的回應仍是保持距離、減少干擾。和平島周邊擁有潮間帶、岩礁及近岸海域等多元環境，園方未來也將持續以和平島地質公園為推動海洋保育與環境教育的重要基地，讓更多民眾認識海洋生物及正確的生態觀察方式。