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萌寵等新主人！彰化動防所啟動小太陽鸚鵡、垂耳兔、柯爾鴨認養

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
垂耳兔是本月27日由員林市民拾獲，自公告日起逾7日原飼主未領回，動防所訂9月9日下午3點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供
垂耳兔是本月27日由員林市民拾獲，自公告日起逾7日原飼主未領回，動防所訂9月9日下午3點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供

彰化縣動物防疫所近日陸續受理民眾拾獲的寵物，分別垂耳兔、小太陽鸚鵡及柯爾鴨各一隻，如果飼主未在期限內領回，動防所已排定時程，依法開放民眾認養

其中，小太陽鸚鵡是本月26日由彰化市民拾獲，自公告日起逾7日原飼主未領回，預定9月4日下午3點在動防所會客室辦理開放領養程序。小太陽鸚鵡是國內甚受歡迎的鸚鵡品種，價格視品種與毛色不同，約在2500 到 9000元之間。

至於垂耳兔是本月27日由員林市民拾獲，自公告日起逾7日原飼主未領回，動防所訂9月9日下午3點在動防所會客室辦理開放領養程序。垂耳兔是常見寵物兔，價格差異甚大，視品種以及血統純度而定，價格通常在500元到2萬元之間。

柯爾鴨則由彰化市民本月28日拾獲，動防所已經公告，若飼主在7日內未領回，動防所預定9月7日下午3點在動防 所會客室辦理開放領養程序。柯爾鴨是原產於荷蘭的家鴨種類，實際價格依品相、血統與嘴喙長短而有所不同，價格落在2000元至15000元之間。

彰化動防所呼籲飼主要善盡責任，不要任意拋棄寵物，並要看好寵物，不要讓牠們走失。

小太陽鸚鵡是本月26日由彰化市民拾獲，自公告日起逾7日原飼主未領回，預定9月4日下午3點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供
小太陽鸚鵡是本月26日由彰化市民拾獲，自公告日起逾7日原飼主未領回，預定9月4日下午3點在動防所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供

柯爾鴨則由彰化市民本月28日拾獲，動防所已經公告，若飼主在7日內未領回，動防所預定9月7日下午3點在動防 所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供
柯爾鴨則由彰化市民本月28日拾獲，動防所已經公告，若飼主在7日內未領回，動防所預定9月7日下午3點在動防 所會客室辦理開放領養程序。圖／動防所提供

鸚鵡 彰化 認養

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