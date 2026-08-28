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澎湖今年首批綠蠵龜孵化 59隻稚龜野放展開生命旅程

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖望安綠蠵龜產卵棲地保護區今年首批孵化的59隻稚龜，澎湖縣農漁局26日配合海況良好，順利完成野放，展開新生命的旅程。

澎湖縣政府農漁局表示，望安綠蠵龜產卵棲地保護區，今年共有4隻母龜上岸產卵，其中一窩在25日夜間孵化，共有59隻的健康小稚龜爬出沙層，但由於近期西南季風的影響，海況不佳，調查團隊擔心稚龜下海後受到強浪的影響，先行留置，26日配合退潮，且浪況平穩，順利完成野放。

農漁局指出，望安綠蠵龜產卵棲地保護區，今年共有4隻母龜上岸，其中第一隻創下在3月29日就上岸產卵的紀錄，可惜產下112顆的空包彈，其餘3隻都是初次登岸的母綠蠵龜，共產下7窩龜卵。

農漁局表示，澎湖望安島綠蠵龜產卵棲地保護區，自民國84年設立至今，已逾30年，保護區初期所復育的稚龜，也已陸續邁入成年階段，對比100至104年間平均新龜登岸率僅13%，111至115年的新龜登岸率平均可達70%，印證保護區的保育成效慢慢地展現。

綠蠵龜 澎湖 野放

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