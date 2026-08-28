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台北動物園今夏夜間開放壓軸場 直擊河馬水下秘密

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
河馬的眼睛、耳朵和鼻孔在頭部形成水平線般的排列，浮上水面時常可以看見河馬如同鯨魚般，因張大鼻孔換氣噴濺的水花及快速旋轉甩水的耳朵。圖／台北市立動物園提供
河馬的眼睛、耳朵和鼻孔在頭部形成水平線般的排列，浮上水面時常可以看見河馬如同鯨魚般，因張大鼻孔換氣噴濺的水花及快速旋轉甩水的耳朵。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園暑假周六延長開放至晚間9時，明日是最後一天，夜間動物保母講古將以體型龐大卻可在水陸都表現敏捷的河馬生活為題，邀請大小朋友一起來聽河馬在動物園生活的故事，還可到河馬廣場與河馬雕塑合影。

今年暑假限定「夜間延長開放」迎來第20周年里程碑，動物園以「夜之動物園 光影之旅」為主題，7月4日連續9個周六夜晚至8月29日，最終章將談河馬。

動物園表示，雖然大河馬們(Hippopotamus amphibius)目前野外族群並不像侏儒河馬(Choeropsis liberiensis)族群在IUCN列為瀕危，但從大河馬過去的歷史分布，今日因隨著人口增長，人們開發新居住點、擴大農業生產和建造新道路等，也使得野生動物棲息地喪失、零碎化，每年仍有數百起人獸衝突、盜獵河馬牙齒非法交易等情況。

園方表示，棲息地喪失、森林砍伐是河馬面臨的主要威脅，正巧呈現生物學家愛德華·威爾森（E.O.Wilson）在「生物圈的未來」一書中將生物多樣性所面臨的威脅歸納為河馬困境（The HIPPO dilemma），即棲息喪失、劣化(Habitat destruction)、外來入侵種(Invasive species)、汙染(Pollution)、人口暴長(Population)及資源過度利用與耗損(Overexploitation)。五大威脅字首縮寫成「HIPPO」，恰好與英文的河馬（Hippo）同名。

動物園介紹，河馬曾經分布在尼羅河三角洲至開普敦一帶，現在大多侷限在保護區內；野外族群目前分布在非洲的撒哈拉沙漠以南鄰近河流、湖泊及濕地等水域周邊。

河馬的眼睛、耳朵和鼻孔在頭部形成水平線般的排列，有助於牠泡在水中時仍方便觀察四周情況，在潛水時還能閉合上鼻孔與耳朵，浮上水面時常可以看見河馬如同鯨魚般，因張大鼻孔換氣噴濺的水花及快速旋轉甩水的耳朵。

園方說，河馬晚上除了睡覺，會利用日落後至夜間及清晨的時間，移動到陸上草地覓食；白天通常以水中休息為主，但有時也上岸活動、取食或曬日光浴，因此體表會分泌橘紅色的特殊分泌物保護皮膚。

來到動物園非洲動物區的河馬水池，遊客能俯視河馬在水中的模樣，有時還能聽到河馬發出的低沉吼叫或咕嚕聲，另外一側的「河馬浴場」，則能透過玻璃看見河馬在水中依靠浮力蹬腳漫步、靈活翻轉，甚至是在水中小睡時而載浮載沉的小換氣，揭開河馬在水下移動的秘密。

來到動物園非洲動物區的河馬水池，有時還能聽到河馬發出的低沉吼叫或咕嚕聲。圖／台北市立動物園提供
來到動物園非洲動物區的河馬水池，有時還能聽到河馬發出的低沉吼叫或咕嚕聲。圖／台北市立動物園提供

河馬晚上除了睡覺，會利用日落後至夜間及清晨的時間，移動到陸上草地覓食。圖／台北市立動物園提供
河馬晚上除了睡覺，會利用日落後至夜間及清晨的時間，移動到陸上草地覓食。圖／台北市立動物園提供

來到動物園非洲動物區的「河馬浴場」，透過玻璃看見河馬在水中依靠浮力蹬腳漫步、靈活翻轉，甚至是在水中小睡時而載浮載沉的小換氣。圖／台北市立動物園提供
來到動物園非洲動物區的「河馬浴場」，透過玻璃看見河馬在水中依靠浮力蹬腳漫步、靈活翻轉，甚至是在水中小睡時而載浮載沉的小換氣。圖／台北市立動物園提供

河馬白天通常以水中休息為主，但有時也上岸活動、取食或曬日光浴，因此體表會分泌橘紅色的特殊分泌物保護皮膚。圖／台北市立動物園提供
河馬白天通常以水中休息為主，但有時也上岸活動、取食或曬日光浴，因此體表會分泌橘紅色的特殊分泌物保護皮膚。圖／台北市立動物園提供

河馬 動物園

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