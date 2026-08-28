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新竹小黑狗遭機車拖行慘死...四肢磨破、腎衰竭 動保所要法辦飼主

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
受傷的小黑狗經連日搶救及治療，但因傷勢過重，最終仍不幸搶救無效死亡。圖／新竹市動保所提供
受傷的小黑狗經連日搶救及治療，但因傷勢過重，最終仍不幸搶救無效死亡。圖／新竹市動保所提供

新竹市東南街日前爆發疑似虐狗事件，小黑狗被綁在機車後方一路拖行，直到倒地、四肢磨破流血，畫面曝光引爆網友怒火。小黑狗送醫後併發橫紋肌溶解症、腎衰竭，經連日搶救仍傷重死亡。動保所已介入調查，將飼主依違反動保法送辦。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎在社群發文指出，他接獲民眾通報，東南街有飼主以繩子將狗綁在機車後方，讓犬隻一路跟著跑，後來狗已倒在地上、氣喘吁吁，四隻腳可見多處磨破、流血傷勢。

犬隻後來躺在東南街一家粥店附近店家旁，飼主準備離開時，疑直接抓住犬隻四肢將牠搬到機車旁，現場民眾見狀上前提醒「不要這樣拉牠，牠會受傷」，飼主則回稱「管好你自己就好，我都快死了，還管牠會不會受傷」。

民眾擔心犬隻傷勢，又詢問是否能請家人開車前來，將狗送往動物醫院治療，但飼主仍回應「管好你自己就好」。現場民眾認為難以溝通，最後選擇報警處理。

事件曝光後引發網友關注，有網友留言稱，這隻狗上周疑似就曾遭主人棄置在新竹公園，連續數日在公園遊蕩，經狗友通報動保單位帶走，懷疑可能透過晶片找到飼主後通知領回，才又發生此次事件。不少網友也留言心疼犬隻遭遇：「毛小孩不該這樣被對待」。

新竹市動物保育及防疫所表示，針對民眾騎乘機車拖行犬隻致重傷一案，警方及動保所接獲通報後立即介入，掌握飼主身分並扣留犬隻送醫。不過受傷犬隻經連日搶救及治療，惟因傷勢過重，最終仍不幸搶救無效死亡。

動保所表示，後續將盡速彙整相關事證，釐清案件經過及飼主責任，並依法將全案移送新竹地檢署偵辦，追究行為人相關法律責任。動保所強調，依「動物保護法」規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最重可處2年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以下罰金。

新竹市東南街日前爆發疑似虐狗事件，小黑狗被綁在機車後方一路拖行，直到倒地、四肢磨破流血，畫面曝光引爆網友怒火。圖／取自新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會IG
新竹市東南街日前爆發疑似虐狗事件，小黑狗被綁在機車後方一路拖行，直到倒地、四肢磨破流血，畫面曝光引爆網友怒火。圖／取自新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會IG

飼主 新竹 機車 動保法

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