公鹿被拍成「山獸神」！合歡山濃霧美照爆紅 分署揭密：手機AI惹的禍

合歡山一張公水鹿站在濃霧公路上的照片近日爆紅，夢幻畫面被網友比喻為宮崎駿作品「魔法公主」的山獸神，卻也引發AI生成疑雲。林保署南投分署證實，水鹿是真的，但照片因手機AI修圖功能處理，才呈現出如電影般的效果。

「奧萬大情報站」昨日下午1時分享照片，只見一隻公水鹿站在台14甲線合歡山公路中央，周遭煙霧瀰漫，鹿角在霧氣中格外醒目，整幅畫面充滿神祕氣息，迅速吸引大量網友按讚、留言。

不過，照片走紅後，有網友從道路細節看出端倪，質疑照片可能經過AI處理，有人指出合歡山道路不可能如此平整，紅線也不會鮮豔完整；還有人認為3歲公鹿的腳部比例看起來異常，照片真實性因此受到質疑。

「奧萬大情報站」小編今天重新向拍攝者確認後，也發布更正聲明，坦言這張照片確實不是單純的原始拍攝畫面。小編表示，拍攝者當天真的在公路上遇到公鹿，也確實用手機拍下，但照片經過手機AI轉製、修圖，才呈現網路上流傳的夢幻模樣，粉專因未進一步確認照片是否經AI處理就分享，造成誤會，公開致歉。

林保署南投分署進一步說明，經詢問得知，拍攝者是包商員工，當時行經台14甲線合歡山公路，巧遇水鹿便拍照留念。由於使用的手機具備AI修圖功能，照片後續呈現出與現場原貌不同的效果；「奧萬大情報站」小編看到照片相當驚艷，在確認照片是拍攝者本人拍攝後，才分享到臉書，未料手機本身已經使用AI修圖功能。

南投分署表示，後續也會提醒員工，未來提供或使用照片時，除確認攝影來源，也應注意是否經過AI處理，避免修圖後的影像造成外界誤解。粉專則另外貼出水鹿離開公路後的真實畫面，讓網友一窺當天實際情況。

有趣的是，這張照片雖然是AI修圖後的作品，卻也意外引發網友對山林之美的想像。有人將公鹿與霧氣籠罩的山路聯想到「魔法公主」中的山獸神，也有人認為，正因畫面太過完美，才更容易讓人察覺異常。

南投分署表示，台灣山林生態本來就美不勝收，不需要依靠AI加工美化，也呼籲民眾多走進山林，親眼看看真實自然景觀，感受野生動物與山林相遇的驚喜。

奧萬大情報站公布未經AI修圖的的公鹿照片。圖／取自臉書奧萬大情報站