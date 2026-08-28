10年救援逾3000隻野生動物…金門唯一救傷站徵獸醫 福利一次看

「金門縣野生動物救援暨保育協會」創立於2015年，是台灣離島中唯一的野生動物救傷站，近十年來致力於救援當地落難野生動物，救援野生動物逾3000例，並舉辦百場以上保育宣導活動，推動人與自然和諧共存。為了持續提升野生動物救援的品質，協會現正徵求專業獸醫師加入團隊，協助執行動物救治與復健工作，月薪4萬元起，具野生動物救傷經驗者薪資另可面議，盼吸引有志投入野生動物保育的專業人才登島。

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，金門地處海島，野生動物種類與台灣本島有所不同，救援個案從陸域到海洋、空中都有，包括水獺、蛇、龜等陸域哺乳及爬蟲類，以及鯨豚、海龜等海洋保育類動物，鳥類、蝙蝠等也都是救傷站經常接觸的對象。近10年來，團隊持續投入救援、治療及復健，讓受傷野生動物不再面臨「無處可送」的困境。

協會指出，目前最迫切的需求就是專業獸醫人力，希望透過徵才吸引台灣本島獸醫跨海加入。獸醫師工作內容包括野生動物救治、擬定照養及復健計畫，以及執行政府野生動物救傷相關標案；具動物用藥處方調製、動物流行病學、比較醫學、營養及飼養等專業知識者尤佳，有相關工作經驗者優先，沒有野生動物救傷經驗也可，只要對野生動物照護及保育有熱情。

協會表示，金門生活開銷相對單純，獸醫師月薪4萬元起，依年資調薪，具一年以上野生動物救傷經驗者可面議薪資，並享有勞健保、勞退及團體保險；福利包括進修補助、不定期聚餐、台金來回機票補貼、金門地區油資補助，以及任職滿2年健康檢查津貼等。

職缺採輪班、排休，工作地點位於金湖鎮南雄30號。協會強調，金門特殊的生態環境，對有志投入野生動物醫療及保育的人而言，也是累積實務經驗的難得場域，歡迎具獸醫師證書及駕照的專業人才加入。

有意應徵者可將履歷及求職信寄至 kinmenwrca@gmail.com，信件主旨註明「應徵KWRCA獸醫師－大名」。洽詢電話 082-333587。