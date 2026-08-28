台東登仙橋獼猴搶包還丟溪！20萬元助聽器險泡水 台北遊客傻眼

台東縣東河鄉泰源村登仙橋日前上演「獼猴搶包」驚險記！一對從台北到台東旅遊的情侶到登仙橋遊玩，女友隨身攜帶的包包突然遭台灣獼猴搶走，獼猴得手後竟將包包丟進橋下溪谷，當場讓兩人傻眼。更麻煩的是，包內竟裝有價值約20萬元的助聽器、3000元現金及身分證件等重要物品，兩人不敢貿然下溪，只好趕緊報警求助。

成功警分局泰源派出所接獲110轉報，所長施得義獲報後，立即偕同警員陳冠宇、陳思瑋趕往現場了解。警方抵達後發現，包包掉落位置位於登仙橋下方溪谷，周邊地勢陡峭，路況不佳，人員若自行下切搜尋，不僅不容易抵達，還可能發生危險。

警方隨即聯繫北源村村長李重民及熱心村民協助，經現場評估後，最後協調吊車支援，由人員垂降至溪邊搜尋，希望搶在包包遭溪水沖走或受損前將其找回。

經過一番搜尋，眾人終於在溪谷找到遭獼猴丟下的包包。警方及協助人員將包包帶回後清點，讓這對情侶又驚又喜，原本最擔心價值約20萬元的助聽器泡水損壞，結果助聽器、3000元現金及證件等物品全數找回，沒有任何遺失，總算讓兩人鬆了一口氣。

情侶事後對警方及協助搜救的村長、村民表達感謝，直說原本只是開心到泰源旅遊，沒想到竟遇到獼猴突然搶包，還把包包直接丟到橋下溪谷，若不是警方及熱心民眾協助，光靠兩人根本不敢冒險下溪尋找，20萬元的助聽器恐怕就真的泡湯。

警方表示，泰源地區自然生態豐富，台灣獼猴活動並不少見，遊客前往登仙橋等山區景點遊玩時，除了注意自身安全，也應特別留意隨身攜帶的食物及物品，妥善收納，避免使用容易引起獼猴注意的塑膠袋或手提袋；若獼猴靠近，應保持適當距離，遵守不餵食、不挑釁、不接觸原則。

台北情侶事後對警方及協助搜救的村長、村民表達感謝。圖／成功警分局提供