山獸神現身？合歡山驚見「公鹿攔路」 霧中挺立帥炸網友

南投合歡山近日出現浪漫又神祕的一幕！臉書「奧萬大情報站」27日發文分享，一名小夥伴前往合歡山森林遊樂區途中，在煙雨濛濛的台14甲公路上，意外遇見一隻約3歲的公鹿。只見公鹿站在公路旁，頭頂鹿角在霧氣中格外醒目，畫面宛如電影場景，讓網友直呼「太帥氣」。

「奧萬大情報站」分享照片並寫道，「公路遇見公鹿」，小夥伴今天前往合歡山森林遊樂區時，在煙雨濛濛的台14甲公路遇見3歲公鹿，「怎麼覺得有點帥氣，又帶著浪漫呢～像極了愛情！」小編也笑稱，「但……該不是要攔路陳情吧？」

照片中，公鹿站在道路旁，周遭籠罩著濃濃霧氣，搭配頭頂醒目的鹿角，增添幾分神祕氣息。貼文曝光後引起網友熱議，不少人想起了吉卜力電影動畫《魔法公主》中的山獸神，紛紛留言「遇到山神」、「簡直是鹿霸」、「太帥氣了」、「魔法公主」、「像卡通～山獸神！」。

還有網友表示，「哇塞，我起雞皮疙瘩！太仙了」、「那個角襯著霧氣真是太帥了！」、「有種感覺牠有翅膀會飛」、「好浪漫的場景」，認為公鹿與山林霧氣交織出的畫面相當夢幻。

貼文也順帶分享水鹿小知識。一般而言，公鹿才會長角，小公鹿約在1歲半開始長出小小的「釘子角」，之後隨著年齡增長逐年分叉，最多可長至三尖、四叉，鹿茸則帶有紫黑色。公鹿出生後第二年開始長茸，約在8、9歲時達到生長高峰，到了約19歲左右便不再生長。鹿茸也會隨季節循環生長、脫落，大致為春季開始生長新茸，秋季逐漸硬化成角，到了冬末自然脫落。

水鹿遇到陌生人、危險或感到生氣時，也會出現特殊的警戒反應，包括翻起嘴唇、噴氣，並發出「ㄎㄜ～」或「嘶嘶」聲，甚至會磨牙發出「喀啦喀啦」的聲響，藉此警告對方不要再靠近。

不過，照片中夢幻的霧景也讓部分網友對畫面真實性產生疑問，有人留言「AI照，跑這麼多次合歡山，路根本沒這麼漂亮，紅線也都斑駁」，認為照片可能是AI生成。但也有網友認為可能不是AI，因為全世界除了台灣，應該沒有地方會將紅色標線一路畫到山上森林遊樂區。