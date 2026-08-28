全台寵物友善城市2026排名出爐！這個專區首創最吸睛

寵物友善，早已不只是「能不能帶毛孩一起出門」的問題。隨著養寵人口增加，公共空間是否能讓人與動物安心共享，已成為城市治理的新課題。各縣市積極增加寵物活動空間、改善相關服務，也讓毛孩能參與的生活場景越來越多。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大寵物友善城市，一起看看哪些縣市不只適合毛孩生活，也正在一步步打造人與動物共好的友善環境！

No.1 台中市

台中市拿下2026寵物友善城市網路聲量冠軍，社群上可見不少飼主分享帶毛孩外出的經驗，寵物友善餐廳、交通服務也成為討論焦點。Threads上更有網友分享擔任寵物專車司機的日常，寫下「開始跑寵物專車後，每次都在期待今天會接到什麼狗狗，今天接了特大型犬一次就來了三隻」、「開始做寵物友善專車後，每天的心情都會被各種療癒，單獨搭車沒問題，司機大哥很喜歡被乘客騷擾，手臂饋頭服務不加價」。

除了網友分享之外，台中也有不少寵物友善公園，例如「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」中，斥資1,650萬元打造的「社皮美樂地公園」，不只是居民休憩活動的好去處，更創造豐原首座寵物專區與識別入口意象，讓毛爸媽能夠帶著毛寶貝來到公園盡情玩耍、奔跑，享受更舒適、更友善的城市空間。

No.2 台北市

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

台北市同樣擁有許多動物友善空間，除了台北市動物保護處整理「歡迎寵物進入」的餐飲店、遊樂地點、公共場所及交通業者，每年適逢國際寵物日，台北捷運還會推出淡水信義線期間限定「狗狗友善列車」與「貓咪友善列車」，只要提前讓毛小孩配戴胸背帶與牽繩，就能不用關籠、不用推車，跟著毛孩家長一起坐在座位看風景，車廂還設有雙層空調濾網，待活動結束時進行更換消毒。

許多網友得知活動後表示，「希望以後能成為常態固定班次」、「很多國家，狗狗都可以坐公車、捷運、高鐵、飛機且不關籠，但他們養狗狗有規定受基本訓練，維護衛生跟秩序，希望我們也可以趕快跟上」、「雖然這政策滿美好，但是可以不要只有一天，而是能推行像歐美一樣，毛小孩能和人一樣不用關籠，能很自然自在的一起走進搭車。這方面希望台灣在對其他動物的態度上能更進步」。

No.3 桃園市

網友提供

網友提供

首創動保園區寵物戲水池、職棒球場寵物友善專區的桃園，吸睛程度獲得網友高度討論！不僅坐擁全台最多寵物友善公園，目前全市已設置30座，數量居全台之冠。園內可見沙坑、障礙板、輪胎隧道、圍籬放狗區及寵物便利箱等設施，飼主帶著毛孩出門時有更多活動選擇。桃園市也積極推廣寵物友善餐廳與旅館，讓毛孩能參與更多日常休閒行程。網紅姜冪曾分享帶著寵物Lumi遊覽桃園的經驗，「從景觀咖啡廳到甜點店，再到寵物公園，Lumi（寵物名）都能自在陪在我身邊，一起吃飯、散步、放電，不用再分開等待」。

此外，位於桃園市南昌公園內的南昌動物保護教育園區，是全台首座集結行政服務、醫療照護、認養推廣與生命教育於一體的綜合型動保園區，不僅翻轉傳統收容設施印象，以明亮開放的空間規劃，成為連結流浪動物與愛心家庭的溫暖橋梁。

園區內的犬貓市區認領養中心與動物醫療中心委託亞洲大學獸醫系團隊進駐，確保毛孩獲得完善健康篩檢與醫療照護，更導入專業行為訓練，保障動物福利並提升認養成功率；現場還規劃寵物友善互動專區，提供人寵互動的舒適環境。每週二至週四、週六及週日更開放時段提供狗狗安全又消暑的戲水場域，飼主可透過桃園市民卡App報名使用。若是有認養、寵物保健相關問題想要諮詢，透過這裡的一站式服務，通通都能獲得解答。

桃園市農業局提供

翻攝FB／桃園市政府農業局

桃園的寵物友善場景甚至延伸至職業棒球賽事。樂天桃園棒球場設置全台首座結合職業棒球與固定寵物友善設施的寵物樂園，飼主可帶著毛孩進場觀賽，1樓室內遮蔽區鋪設人工草皮並設置桌椅，跑跳區則加入棒球主題造景；2樓看台也規劃長椅及毛孩休息小屋，讓飼主看球時，毛孩也有適合休息的空間。

No.4 高雄市

身為寵物友善城市之一，高雄不僅在動物保護處官網公告美食餐飲、旅遊住宿、逛街購物、休閒娛樂、交通運輸等動物友善空間，今年5月市府更試辦「假日狗狗友善公車」，狗狗只要繫上牽繩、不需裝籠，就能在例假日與國定假日和毛爸媽一起乘坐行經中正狗狗運動公園的港都客運52A路線，不過須遵守一人牽引一隻落地犬、自備清潔用品、不占用座位及禁止餵食等規範。高雄市寵物友善政策不僅解決中大型犬較難搭乘大眾運輸外出的困擾，也讓高雄邁向動物友善城市一大步。

除此之外，也有許多計程車司機提供寵物友善服務，先前有一名高雄司機在Threads上分享開車臉臭時，哈士奇依然熱情靠近的行車記錄器畫面。不少脆友留言回應，「真寵物友善的車車，真的可遇不可求」、「這才叫真寵物友善，而且毛孩真的都會知道什麼人是好人可以靠近，那種說上車要關籠的，還不如不要載」。

No.5 新北市

新北市政府提供

新北市政府提供

新北市長侯友宜曾於2025年耶誕節在臉書粉專上公布寵物友善店家地圖，鼓勵飼主帶著毛孩一起旅行、一起探索城市，他提到「我們也持續打造寵物友善公園、步道，並和商家合作擴大友善據點，讓毛爸媽出門更安心、更便利。」

在動物福利方面，新北市推動非犬貓類寵物登記制度，也在板橋設置貓友善示範區、三芝成立野生動物救傷中心。中和動物之家則轉型為「動物長照園區」，針對高齡、身障及慢性病犬貓改善照護環境，認養符合條件的長期照護犬貓，可享終身免費醫療照護，並定期提供復健教育課程。消息曝光後，網友紛紛讚賞：「認養高齡犬的醫療費用，真的是一個很令人卻步的顧慮」、「盼全縣市趕緊跟上」。

新北市犬貓登記數量累計37萬，貓咪登記數量更達到18萬，侯友宜在今年國際黑貓感謝日宣布，12月31日前領養黑貓即提供一年份免費飼料，並呼籲「記得終養不要棄養，在飼養之前要懂得學習，飼養之後要負起責任，照顧牠一生。」

No.6 宜蘭縣

想帶毛小孩來趟輕鬆國旅，又想和親朋好友一起住包棟民宿，宜蘭絕對是不少飼主的熱門選擇！除了寬敞的住宿空間適合毛小孩自在活動，宜蘭也有不少寵物友善景點與休閒玩法，讓一家大小都能玩得盡興。像是林小狗宜蘭稻香店，擁有270坪圍欄草地、乾淨舒適住宿空間，有網友實際體驗後分享，「純白建築美到像北歐雜誌內頁，270坪封閉草坪，草質柔軟、平整乾淨，全封閉圍籬爸媽100%放心！」

宜蘭縣不只寵物友善包棟民宿，就連飯店也跟上這股熱潮。例如「煙波花時間-宜蘭傳藝」便推出飼主與毛孩同房專案，狗狗贈送尿布墊、拾便袋、潔牙骨、寵物零食及濕紙巾等備品；貓咪則贈送拾便袋、寵物零食及濕紙巾等備品，住宿期間還有毛小孩專用餐碗、水碗、寵物專屬睡墊、尿板或貓砂盆，還能帶著貓狗免費暢遊宜蘭傳藝園區，共同創造美好回憶。

No.7 台南市

台南市位居寵物友善城市網路聲量第7名，除了擁有北區長興生態公園、安南區東和里公園、關廟區大潭埤旺萊公園等8座寵物友善公園，今年預計再投入1,300萬元興建5座寵物友善公園，期望能提供毛孩們獨立放風玩耍空間。





另外，斥資超過4億打造的「學甲多功能教育園區」以動物福利優先、生命教育紮根為核心願景，不只提供400隻狗狗與40隻貓咪收容服務，也推廣結紮、認養，並設有教育館、寵物公園及認養互動區，可結合學校戶外教學來落實生命教育。台南市長黃偉哲也表示，打造寵物友善場域的政策將持續推動，盼讓台南成為寵物友善的指標城市。

有網友在大潭埤旺萊公園Google評論區留言，「有專為毛小孩、寵物友善所提供的奔放場地」、「有提供狗狗們玩耍的空間，區分大小型犬。鳳梨造型的溜滑梯頗有巧思，入口處有YouBike可以租借」。

No.8 新竹縣

由新竹上班族創立的臉書粉專《新竹縣收容所-竹北幸福道格認養小站（志工版）》，希望透過網路的力量讓新竹縣動物保護教育園區的浪浪們可以找到溫暖的家，不僅經常分享每隻貓咪和狗狗的個性與身體狀況，若網友有任何疑問，也可以透過留言的方式獲得解答，帶起網友對於新竹縣寵物友善的討論聲量。

日前曾有網友在Threads上詢問，「新竹、竹北有推薦的寵物友善餐廳嗎？」不僅有餐廳自薦，「老屋歡迎毛小孩！！我們也有提供寵物餐喔，店裡有2隻西施犬，歡迎大小朋友一起來玩」，還有網友熱情補充，「竹北大推小島廚房，牽繩可落地。食物超棒，麵包大推！」「竹北拾吾餐廳，毛小孩室內可以休息，戶外花園也可以坐喔」。不僅如此，新竹縣動物保護防疫所也提供寵物友善空間名單與地圖，毛孩家長來到新竹縣旅遊，不妨可以參考這份清單唷！

No.9 新竹市

新竹市政府提供

新竹市政府提供

新竹市不僅是科技之城，也是寵物友善城市。除了24小時動物保護救援、寵物公園建置，自2023年更推出「動物友善標章申請計畫」，邀請新竹市各行各業一同響應。其中交通部觀光署認證的寵物友善旅館包含老爺旅社、合悅都會商旅、心園商務旅館、柿子紅快捷旅店、新竹伊普索酒店及啊囉哈一六八汽車旅館，提供毛孩乳膠床墊、水碗、飼料碗、尿墊、玩具等用品，共同營造友善動物環境。

有別於以往只有頭前溪左岸狗狗公園，今年新竹市的「樹林頭狗狗公園」正式啟用，希望能達成「一區一寵物公園」的目標。新竹市長高虹安也在臉書分享公園設施：「大狗小狗分區活動，是為了安全；遮陽棚和座椅，是體貼陪玩的飼主。現場也規劃了洗狗台、飲水台與狗便箱，讓大家玩得盡興，也能隨手維持環境的乾淨」。

許多網友對此表示，「寵物友善先讚一個」、「地點離市中心近，停車也很方便，不像河濱公園，一到假日便是交通地獄」，還有人表示，「期待香山區的狗狗公園」。

No.10 苗栗縣

苗栗縣也是許多網友提及的寵物友善城市之一。在苗栗縣動物保護防疫所官方網站上，不僅公開銅鑼茶廠、狗狗水世界、百事福農場、巴巴坑道休閒礦場等寵物友善空間，更推出「寵物友善空間標章」認證計畫，根據店家提供的開放寵物可落地需牽繩、寵物專用餐具、寵物活動空間等內容進行審查，合格業者即可獲得認證標章或貼紙，讓毛孩爸媽能夠更放心前往用餐、玩樂或住宿。

從網路聲量來看，除了藝人米可白曾在臉書推廣苗栗縣動物保護教育園區認養資訊，苗栗縣政府「寵物陽光公園」也預計於今年8月中旬動工，讓收容所等待認養的毛孩們不必整天待在籠舍裡，還能在草地上自由奔跑、曬太陽。臉書《小苗栗生活台》粉專也表示，「收容所雖然不是終點，但在找到新家以前，也應該有家的溫度。狗狗不會看工程進度表，更不會打電話催工，只會隔著圍欄努力搖尾巴；縣府願意改善環境，值得給予肯定」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月14日至2026年8月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

毛孩掉毛、異味難除怎麼辦？十大養寵物常見困擾 專家教你怎麼解

大家都在哪買毛孩用品？寵物用品連鎖店熱門TOP 10 飼料、美容、健康照護比一比

毛孩們的放電天堂！雙北十大寵物友善公園

考卷竟能換禮物？大餐、點心、樂高通通有！2026學生小確幸全台資訊總整理

全台最強親子星級飯店TOP 10出爐！爸媽狂推「放電系住宿」是哪間？