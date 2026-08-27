中元普渡不能忘了寵物 毛爸毛媽帶照片零食追思毛小孩

中元普渡不只祭拜先人、好兄弟，毛爸毛媽也會普渡過世的毛小孩。立法委員鍾佳濱服務處與屏東玉皇宮、屏東農科寵物食品「愛貓一生」一起舉辦寵物普渡，飼主們攜帶離世毛小孩的照片與生前喜愛的零食前來追思，並一同為路殺動物祈福，場面溫馨。

鍾佳濱服務處指出，現代社會家庭結構改變，毛小孩在民眾心中扮演的角色更加重要。依農業部統計，去年屏東縣家犬4萬7959隻、家貓4萬8433隻，合計超過9.6萬隻，也帶動蓬勃發展的寵物經濟，台灣寵物市場年產值估計約800億元。

鍾佳濱表示，對許多人而言，毛小孩是不可或缺的家人；舉辦寵物普渡是希望提供飼主一個好好道別與感謝的管道，向曾經溫暖相伴的毛孩傳達謝意，也祈願牠們在另一個世界安詳自在。

屏東玉皇宮主委陳懿惠表示，玉皇宮今年規畫「寵物普渡專區」，連結人與動物間深刻的情感，期盼透過莊嚴且具溫度的儀式，撫慰飼主心靈，讓來到世上的每個微小生命都能被善待與銘記，持續將這份對生命的愛傳遞下去。

立法委員鍾佳濱立法委員鍾佳濱服務處與屏東玉皇宮、屏東農科寵物食品「愛貓一生」一起舉辦寵物普渡，飼主們攜帶離世毛小孩的照片與零食等前來追思。圖／鍾佳濱服務處提供

立法委員鍾佳濱立法委員鍾佳濱服務處與屏東玉皇宮、屏東農科寵物食品「愛貓一生」一起舉辦寵物普渡，飼主們攜帶離世毛小孩的照片與零食等前來追思。圖／鍾佳濱服務處提供