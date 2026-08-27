【動物冷知識】鵝從藤壺出生、鰻魚從泥裡長出來？古人腦補的3個動物謎團

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你知道嗎？過去人們曾認為白頰黑雁是從藤壺中孵化出來的，甚至以此命名！

在科學不發達的年代，古人面對大自然神祕的生命現象，往往會靠著豐富的想像力來填補空白。今天就讓我們來看看3個被古人腦補的動物冷知識吧！

白頰黑雁在北極附近繁殖，只有在冬季才會出現在不列顛群島與歐洲大陸附近。

在古代歐洲，由於人們從未見過白頰黑雁在當地的巢穴，古歐洲人便發揮奇特的想像力，認為它們不是從蛋裡孵出來的，而是從生長在海邊木頭上的「鵝頸藤壺」中長出來的，並將其命名為 Barnacle goose（藤壺鵝）。

而鵝頸藤壺的英文剛好相反，叫做 goose barnacles。

鰻魚要直到成熟的繁殖期才會長出性器官，且他們必須長途跋涉到遙遠的深海區域（如大西洋的馬尾藻海）進行繁殖。在科學技術尚未發達的漫長歲月中，「鰻魚究竟是如何繁殖的」成了生物學史上的世紀大謎團！

由於鰻魚經常出沒在泥濘、淤泥豐富的水域，古希臘學者甚至認為鰻魚根本沒有父母，是「從泥土裡自然生成的生物」！

直到 20 世紀初，丹麥海洋生物學家約翰·施密特（Johannes Schmidt）歷經數十年的海上追蹤，才終於在大西洋深處找到了鰻魚的產卵場，解開了這個長達數千年的謎團。

鰻魚在深海孵化後，會變成透明、形狀像柳葉的「柳葉鰻」，當時人們一直不知道他是鰻魚的幼體，而把他當成完全獨立的全新魚類。隨著洋流漂流數千公里靠近陸地時，他們會變態成「玻璃鰻」，接著再發育為黃鰻與銀鰻。這種跨越汪洋大海的壯闊生命史，至今仍讓現代生物學家讚嘆不已。

深海中的鮟鱇魚擁有極端誇張的性別體型差異：雌性鮟鱇魚的體型是雄魚的好幾倍大！

由於深海環境廣闊黑暗、尋找伴侶難如登天，雄魚一遇到雌魚就會立刻用牙齒死死咬住不放！隨後，雄魚的身體會與雌魚組織逐漸融合，最終血管相連，完全依賴雌魚獲取養分並提供精子。

早期科學家初次在雌魚身上看到這些小突起時，竟然完全沒有認出那是雄魚，反而誤以為那是「寄生蟲」甚至是「腫瘤」！

氣噗噗的雄魚心聲：「你才腫瘤，你全家都腫瘤！！」

資料來源：1、2、3