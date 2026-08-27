高雄燈桿上鳥巢孵出紅鳩幼鳥影片爆紅　豪雨過後...傳不幸悲劇

高雄捷運美麗島站外一處360度的燈桿路口影像，8月20日拍下紅鳩築的鳥築裡孵出兩隻可愛的雛鳥，當時高雄下細雨，紅鳩爸媽輪番替兒女擋風雨的溫馨影片爆紅，沒料，高雄連日豪大雨傳不幸悲劇，鳥爸媽不見蹤影，2隻雛鳥因失溫，被救下時已死亡。

位於高雄市區中山一路與中正四路口的紅綠燈和路燈共桿上，一支360度的監視器拍下桿子上方有紅鳩鳥築下鳥巢，8月20日上午鏡頭捕捉到紅鳩父母輪流孵蛋，幼鳥破殼孵出的珍貴畫面。

令人動容的是，當天高雄下細雨，在車水馬龍的街道上，路燈桿上方的鳥巢上演紅鳩鳥爸鳥媽守在鳥巢，張開翅膀替雛鳥遮風擋雨的畫面，透過即時交通影像清楚呈現，影片被瘋傳後爆紅。

沒料，高雄連日豪大雨，影像一開始拍下鳥爸媽身體被淋濕，還是堅守崗位輪流保護兒女，但隨大雨下不停，影像一度故障，直到復原後，從畫面中已看不到紅鳩鳥身影，只剩虛弱無助的鳥寶寶，有民眾急忙通報市府救援，但人員抵達時，兩隻紅鳩雛鳥失去父母保護又失溫，已明顯死亡。

高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，8月20日一早拍下有紅鳩幼鳥孵化畫面，鳥媽媽守在鳥巢旁。聯合報系資料照

高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，8月20日一早拍下有紅鳩幼鳥孵化畫面，鳥媽媽守在鳥巢旁。聯合報系資料照