搜救犬Wilson之死 立委、工作犬協會：應建立領犬員定期進修制度

花蓮縣消防局搜救犬Wilson死因被質疑，立法委員郭昱晴、吳沛憶、張雅琳及台灣工作犬發展協會等，今共同舉辦「呼籲修正執勤犬照護管理規則」記者會，提出應強制第三方獸醫法醫驗屍、領犬員應有法定在職進修制度等8大訴求。

台灣工作犬發展協會今提出訴求， 包含執勤犬非自然死亡，應強制第三方獸醫法醫驗屍，工作犬死亡應建立第三方調查及證據保存制度，在調查完成前不得任意火化、掩埋或處分屍體。每一隻執勤犬應有完整的訓練、勤務、健康、傷病、醫療及退休紀錄，建立可追溯的生命歷程，並建立工作適任性、勤務休息與退休制度等。

台灣工作犬發展協會理事長關心羚表示，Wilson因為已經沒有遺體回溯死因，網路上許多人篤定是遭虐死亡，但各界不能光用言論就來幫人定罪。領犬員是直接照顧工作犬生命的人，應建立定期專業進修學分制度，內容至少包含動物福利、犬隻行為、基礎醫療、急救、營養、運動傷害及勤務安全等，各政府機關應給予領犬員公假、差旅費及必要的進修經費，讓領犬員真正有時間接受教育。

關心羚說，工作犬是用人民納稅錢在照顧，但為何犬隻相關健康紀錄依舊闕如，建立記錄並不是要增加基層的困擾，而是應該好的習慣，另既然實驗動物有成立委員會，工作犬福利也同樣需要有委員會。

立委吳沛憶表示，全台目前有260隻工作犬，當有疑似非自然死因時，制度的重要性就顯得格外重要，這次Wilson事件發現，平時的紀錄都沒有落實，也不曉得是否有帶傷執勤，如果沒辦法回溯，社會的疑問就無法被回答。

立委張雅琳說，全台有53名領犬員，但要負責84隻搜救犬的照顧與訓練，工作犬1年預算只有200萬，如果有傷病就會面對高額的支出，而工時、休息、醫療等紀錄不足，動物保護司、消防署應該要有所規範。

獸醫法律改革倡議聯盟理事長柯慶澤說，工作犬在現行法條上沒有統一標準和規範，應該要盡速建立，工作犬也需要有完整的醫療福利，給予救傷第一時間的支援。

農業部動保司副司長陳中興說，農業部有訂定執勤犬照顧總則，例如每周工時不能超過40小時，每次執勤不能超過4小時，服役時間不可超過4年，每半年也必須進行健康檢查，如果動物有生病受傷是不能執勤的，承諾會盡速針對執勤犬管理規則不足之處檢討修正。

消防署特種搜救隊秘書許僑聲表示，花蓮縣政府有強化場地硬體安全、加強訓練場地的管理等，花蓮地檢署也有展開調查，後續會針對調查結果來精進改善，未來也會在領犬員的訓練與認證上投入更多心力。

立委郭昱晴強調，既然值勤犬已有照顧準則，但有沒有落地執行是各界關注的重點，也重申值勤犬工作、健康完整紀錄的重要性，中央也該有一致的標準，讓工作犬的生命獲得最大保障。