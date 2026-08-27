還給本土蛙生存空間 屏縣每年移除數千隻外來蛙及卵泡

外來蛙類擴張對本地原生蛙類生存造成嚴重威脅，屏東縣政府整合民間力量，公私協力持續進行監測、調查及移除，每年於六堆客家文化園區及周邊棲地，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡，希望控制外來種擴散，替本土蛙類守住棲地。

近年來斑腿樹蛙、亞洲錦蛙等外來蛙類逐漸在南部地區擴張，改變原有生態平衡，本土蛙類生存空間面臨挑戰。縣府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，透過專業團隊定期進入園區及周邊棲地調查、記錄與移除，降低外來種對原生生態的衝擊。

縣府農業處指出，外來蛙類具極強的環境適應力與繁殖力，像斑腿樹蛙每窩卵泡產卵量達數百顆，蝌蚪有捕食其他蛙類蝌蚪的習性；亞洲錦蛙因體型較大、皮膚具毒性，在野外缺乏有效天敵，一旦族群快速擴張，可能與澤蛙、黑眶蟾蜍及其他原生蛙類競爭棲地與食物資源。

專業團隊會定期進入園區及周邊棲地調查、記錄，「暗夜守護志工隊」則會利用夜間蛙類最活躍的時候，涉水入池畔，腳踩溼滑泥地，戴著手套、彎著腰，在生態池畔一寸寸搜尋，移除外來種。

屏東鳥會理事長吳正文指出，移除外來種不是「看到青蛙就抓」，而是需要高度專業，尤其部分外來種與本土蛙類外型相近，像斑腿樹蛙與布氏樹蛙，參與人員必須接受完整的辨識與操作訓練，才能在兼顧生態保育與人道處理原則下移除外來種。

屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供

屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供