快訊

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，喜馬拉雅山冰川崩落致災

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

還給本土蛙生存空間 屏縣每年移除數千隻外來蛙及卵泡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供
屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供

外來蛙類擴張對本地原生蛙類生存造成嚴重威脅，屏東縣政府整合民間力量，公私協力持續進行監測、調查及移除，每年於六堆客家文化園區及周邊棲地，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡，希望控制外來種擴散，替本土蛙類守住棲地。

近年來斑腿樹蛙、亞洲錦蛙等外來蛙類逐漸在南部地區擴張，改變原有生態平衡，本土蛙類生存空間面臨挑戰。縣府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，透過專業團隊定期進入園區及周邊棲地調查、記錄與移除，降低外來種對原生生態的衝擊。

縣府農業處指出，外來蛙類具極強的環境適應力與繁殖力，像斑腿樹蛙每窩卵泡產卵量達數百顆，蝌蚪有捕食其他蛙類蝌蚪的習性；亞洲錦蛙因體型較大、皮膚具毒性，在野外缺乏有效天敵，一旦族群快速擴張，可能與澤蛙、黑眶蟾蜍及其他原生蛙類競爭棲地與食物資源。

專業團隊會定期進入園區及周邊棲地調查、記錄，「暗夜守護志工隊」則會利用夜間蛙類最活躍的時候，涉水入池畔，腳踩溼滑泥地，戴著手套、彎著腰，在生態池畔一寸寸搜尋，移除外來種。

屏東鳥會理事長吳正文指出，移除外來種不是「看到青蛙就抓」，而是需要高度專業，尤其部分外來種與本土蛙類外型相近，像斑腿樹蛙與布氏樹蛙，參與人員必須接受完整的辨識與操作訓練，才能在兼顧生態保育與人道處理原則下移除外來種。

<a href='/search/tagging/2/屏東縣政府' rel='屏東縣政府' data-rel='/2/141230' class='tag'><strong>屏東縣政府</strong></a>委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供
屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供

屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供
屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供

屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供
屏東縣政府委託屏東縣野鳥學會推動「六堆園區外來種蛙類監測與移除計畫」，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡。圖／縣府提供

屏東 屏東縣政府 亞洲錦蛙

延伸閱讀

解開花蓮夜空神秘客生活密碼 台灣狐蝠7場次夜間導覽

台灣狐蝠少見城市族群 花蓮早期城市規劃無心插柳

大林蒲遷村進度向前邁進 新材料循環產業園區計畫通過初審

台南夏季水雉調查1737隻 族群恢復穩定成長

相關新聞

高雄燈桿上鳥巢孵出紅鳩幼鳥影片爆紅　豪雨過後...傳不幸悲劇

高雄捷運美麗島站外一處360度的燈桿路口影像，8月20日拍下紅鳩築的鳥築裡孵出兩隻可愛的雛鳥，當時高雄下細雨，紅鳩爸媽輪番替兒女擋風雨的溫馨影片爆紅，沒料，高雄連日豪大雨傳不幸悲劇，鳥爸媽不見蹤影，2隻雛鳥因失溫，被救下時已死亡。

搜救犬Wilson之死 立委、工作犬協會：應建立領犬員定期進修制度

花蓮縣消防局搜救犬Wilson死因被質疑，立法委員郭昱晴、吳沛憶、張雅琳及台灣工作犬發展協會等，今共同舉辦「呼籲修正執勤犬照護管理規則」記者會，提出應強制第三方獸醫法醫驗屍、領犬員應有法定在職進修制度等8大訴求。

還給本土蛙生存空間 屏縣每年移除數千隻外來蛙及卵泡

外來蛙類擴張對本地原生蛙類生存造成嚴重威脅，屏東縣政府整合民間力量，公私協力持續進行監測、調查及移除，每年於六堆客家文化園區及周邊棲地，移除數千隻外來蛙類及大量卵泡，希望控制外來種擴散，替本土蛙類守住棲地。

從癱瘓到奔跑！八里動物之家黑寶勇敢重生 等待幸福認養

新北市八里動物之家收容犬隻「黑寶」幼時因後肢癱瘓無法站立，在志工陳姮蓉與照護人員長達5年陪伴細心照護下，已能自在操控輪椅奔跑展現活力，目前開放認養希望幫牠找到新家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。