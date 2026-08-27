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從癱瘓到奔跑！八里動物之家黑寶勇敢重生 等待幸福認養

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
黑寶開放認養，期待成為你的家人。圖／新北市動保處提供
黑寶開放認養，期待成為你的家人。圖／新北市動保處提供

新北市八里動物之家收容犬隻「黑寶」幼時因後肢癱瘓無法站立，在志工陳姮蓉與照護人員長達5年陪伴細心照護下，已能自在操控輪椅奔跑展現活力，目前開放認養希望幫牠找到新家。

黑寶2021年被救援送至八里動物之家時，僅約3個月大，後肢癱瘓無法站立及行走。志工陳姮蓉長期陪伴照護，不僅協助餵養、放風，還曾自費帶黑寶前往動物醫院接受治療，隨著牠成長陸續調整、改裝輪椅，至今已更換3台。

黑寶剛進所時需特別照護，每逢春節及連續假期，陳姮蓉也會將牠暫時接回家照顧。如今黑寶已能自在駕馭輪椅奔跑，每次出來運動都開心和同伴追逐玩耍，駕著輪椅衝刺的模樣宛如一台小戰車，從無法行走到重新奔跑，也見證了長期陪伴與復健帶來的生命奇蹟。

陳姮蓉說，自己喜歡狗貓，自2018年投入動保志工服務，利用工作之餘無償投入動物照護，與毛寶貝相處讓自己獲得滿滿療癒。過去曾中途照顧1隻黑狗，與黑寶的外貌和親人笑容皆很相似，每次看到黑寶都會想起牠。

她認為動物之家有不少生病、年老或行動不便犬隻，更需要耐心陪伴，因此只要時間允許，就會到八里動物之家協助餵養、遛狗及照護。多年來，她與黑寶建立深厚感情，也希望透過自己的陪伴，讓更多等待認養的毛寶貝感受到關愛，並順利找到幸福歸宿。

新北市動保處表示，黑寶的故事不只是生命韌性的展現，更是志工與照護人員長期投入的成果。飼養寵物是一輩子的承諾飼養寵物是一輩子的承諾，呼籲民眾認養前審慎評估，給予毛寶貝終身陪伴與照顧。

新北市8所動物之家共有1032隻犬貓，除提供完善醫療照護，也透過志工陪伴、復健訓練及社會化互動，協助收容犬隻恢復身心狀態，為鼓勵民眾認養，凡認養新北市動物之家毛寶貝，可獲「新北認養成犬入新厝6好禮」及新北幣2千元。

若認養「老、殘、疾」犬貓者，更可享全國首創「寵物長照醫療照護卡」，提供終生免費醫療照護服務，減輕飼主照護負擔。

有意加入動保志工者，可直接洽動物之家報名，相關訊息刊登於動保處官網。希望透過持續推廣認養，讓更多像黑寶一樣等待家的毛寶貝有機會被看見，找到願意給予陪伴與照顧、攜手走過一生的家庭。

民眾如有認養意願，可至新北市政府動物保護防疫處官方網站認養專區https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/及Facebook粉絲專頁查詢相關資訊。

隨著黑寶成長已更換3台輪椅，牠熟練操駕和同伴奔跑玩耍。圖／新北市動保處提供
隨著黑寶成長已更換3台輪椅，牠熟練操駕和同伴奔跑玩耍。圖／新北市動保處提供

新北市八里動物之家收容犬隻「黑寶」幼時因後肢癱瘓無法站立，在志工陳姮蓉與照護人員長達5年陪伴細心照護下，已能自在操控輪椅奔跑展現活力，目前開放認養希望幫牠找到新家。圖／新北市動保處提供
新北市八里動物之家收容犬隻「黑寶」幼時因後肢癱瘓無法站立，在志工陳姮蓉與照護人員長達5年陪伴細心照護下，已能自在操控輪椅奔跑展現活力，目前開放認養希望幫牠找到新家。圖／新北市動保處提供

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