新北認養統計 貓派大勝狗派、巨蟹座成大戶

新北市動保處今天公開五股動物之家認養統計，今年截至8月8日的犬貓認養數據發現，20至29歲年輕族群是認養主力，認養比例逾8成是貓，若依星座分析，巨蟹座認養量奪冠。

動保處新聞稿表示，從五股動物之家所公布民眾認養犬貓的統計數據來看，貓派大勝狗派。

動保處表示，今年截至8月8日共有265筆認養資料，20至29歲年輕族群占28.7%，成了認養主力，此一年齡層共認養68隻貓、8隻狗，89.5%選擇認養貓咪，呈現「最強貓派」現象。

動保處表示，若從星座來分析，顧家的巨蟹座以最高認養量奪冠，其次是金牛座，第3名是天秤座及天蠍座；比較特別的是，處女座及雙魚座的認養全數是貓咪，成為名副其實的「純貓派」代表。

動保處表示，星座統計僅供趣味參考，讓民眾從不同角度認識認養行為。民眾在認養前，仍應透過互動了解犬貓個性與需求，找到適合彼此的毛寶貝，讓認養不只是選擇，更是彼此陪伴一輩子的承諾。