台灣狐蝠少見城市族群 花蓮早期城市規劃無心插柳

台師大響應國際蝙蝠之夜，今天發表多項與蝙蝠相關的研究成果。花蓮市周邊有台灣狐蝠少見的城市族群，是因早期城市規劃，種植了許多樹種是蝙蝠的食物來源，屬無心插柳。

歐洲蝙蝠保育協定於1997年開始推動全球性的「國際蝙蝠之夜」，提升大眾對蝙蝠的認識與保育意識，今年8月29日、30日登場。台師大今天舉辦記者會，說明近年蝙蝠研究成果。

生命科學專業學院博士林清隆說明近年台灣狐蝠的保育行動，在1980年代以前，綠島存在穩定的大族群，但後來因棲地開發、獵捕而幾近消失。近年啟動的調查，才有紀錄和繁殖育幼，2024年調查存有7隻。

台灣狐蝠目前最大族群分布地在龜山島，2024年調查有210隻，且穩定成長中，推測是1980年代後狐蝠族群拓殖的地點。

比較特別的是花蓮市周邊，有少見的城市棲息族群，2024年調查有154隻。林清隆指出，最早是花蓮女中教師在1992年時目擊到一隻台灣狐蝠出現，讓研究人員很意外，一開始還以為是偶然出現，後來發現有一個族群就住在市區中。

林清隆提到，台灣狐蝠族群會出現在市區，推測是花蓮市在日本殖民統治時代、民國初年時的城市規劃「無心插柳」，種植了許多蝙蝠喜歡的樹種。例如市區一條重要道路明禮路，兩側種有百年樹齡的瓊崖海棠；北濱公園也有很多的大葉山欖、稜果榕等。

林清隆說，由於食物眾多，加上有很多高大的老樹，狐蝠白天也不用回到山裡，直接在市區就可以睡覺。台東市和花蓮市的地理條件差不多，都是靠近海岸，卻沒有出現狐蝠族群，與花蓮市區綠地較多有關。

不過他也提到，受到氣候變遷影響，今年大葉山欖的結果數量僅約1/3，調查到的台灣狐蝠數量將會減少，找不到食物的台灣狐蝠，可能因此搬遷到其他地方，例如日本的與那國島。

林清隆表示，台灣狐蝠屬於「果蝠」，是生態系中重要的種子傳播與授粉者，團隊希望透過教育推廣，扭轉大眾的刻板印象，從害怕轉變為認識、願意保護。近年研究團隊積極與在地居民合作，營造友善棲地，讓民眾成為保育的重要夥伴。