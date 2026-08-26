寵物滿15歲收到官方簡訊「如已死亡請除戶」 飼主不適：太沒禮貌

養寵物的人越來越多，不少長輩或獨居者也會飼養毛孩陪伴生活。一名網友收到新竹市動保所簡訊，提醒名下有15歲以上寵物，若已過世須辦理除戶作業，不過簡訊用詞卻讓他感到不舒服，也引發網友正反討論。

一名網友在Threads發文表示，太太收到新竹市動保所簡訊，內容寫道：「新竹市動保所提醒您台端名下尚有15歲以上在養寵物，請查明，如寵物已死亡，請依規辦理除戶作業，違反者最高處1萬5仟元罰鍰。」讓他看完忍不住直呼，「怎麼會有這麼沒禮貌的簡訊啊」，並詢問近期是否也有人收到類似通知。

原PO補充，今年家中已有2隻貓咪過世，他們在處理火化時就自行申報除戶，火化場人員也有提醒可以協助辦理。他認為，能把寵物照顧到15歲以上的飼主，多半知道相關規定，即使要提醒，「也不需要用這種用詞」。

貼文曝光後，不少網友認為簡訊內容並無不妥，「看不出來用了什麼不妥的詞」、「死亡就是代表一個狀態而已」、「這有什麼不禮貌？就是提醒而已，有的人不知道寵物往生要除戶」。也有人表示，公務機關通知重點在於資訊明確，使用「死亡」並非帶有惡意。

另有網友貼出台北市動物保護處的通知方式，其中使用「請確認寵物現況」等較委婉的說法，讓不少人認為讀起來更舒服，「說話的藝術很重要」、「都是公版簡訊，應該可以像這樣更委婉一點」。不過也有人指出，若未明確提及罰鍰，可能反而讓民眾忽略通知內容。

也有飼主認為，新竹市的簡訊語氣確實過於直接，很多寵物超過15歲都還很健康，如果真的已經離世，看到這種毫無修飾的語句，「不是在傷口上灑鹽嗎？」、「如果換成人類，寫『尚有90歲以上，如已死亡』」，大家感受可能就不一樣。

另有網友則認為，爭議主要來自感性與理性的差異，雖然並無不妥，「但畢竟是有感情的，還是建議用詞可以讓失去寶貝的飼主舒服一點」，認為公務通知在資訊清楚之外，若能兼顧措辭與情緒感受會更理想。

對此，本網站曾報導，新北市動保處提醒，飼主若有已離世的寵物，應儘速辦理除戶登記。辦理時只需備妥飼主身分證影本、寵物晶片號碼，以及火化證明等屍體處理相關證明，即可完成申請。

目前可透過3種方式辦理，包括前往全市305家寵物登記站或板橋動保處臨櫃申請、郵寄資料至動保處，或至農業部「寵物登記管理資訊網」線上辦理。若不確定寵物晶片號碼，也可先撥打1959或新北市動保處電話查詢。

依《動物保護法》第19條規定，寵物死亡後飼主應辦理登記更新，未依規辦理可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。動保處表示，辦理除戶不僅是法定義務，也能讓寵物留下完整紀錄。