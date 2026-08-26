今天國際狗狗日！台中市貓犬登記數38萬隻 市長盧秀燕也是飼主

今天國際狗狗日，台中市貓犬目前登記數約38萬隻，市長盧秀燕也是飼主之一，她說自己身為毛小孩飼主，深知寵物是家庭重要成員。市府積極擴增寵物友善空間，寵物公園將從她上任初期僅1座增至今年36座，朝「區區有寵物公園」目標邁進。

台中市動保處長林弘敏今天表示，到今年6月為止，台中市貓狗登記數量約38萬隻，他昨天在市政會議以「寵物友善的幸福城市」為題進行專案報告。林弘敏說，今天是「國際狗狗日」，市府對毛孩的關懷將持續落實於日常的飼主責任、動物福利、友善環境及身後事陪伴，期盼透過專區遊憩與完善的善終服務，讓台中成為全國最具代表性的寵物友善城市。

台中市長盧秀燕在市政會議中表示，她身為毛小孩飼主，深知寵物是家庭重要成員。市府積極擴增寵物友善空間，寵物公園將從她上任初期僅1座增至今年36座，並朝「區區有寵物公園」目標邁進；市府重視寵物身後尊嚴，打造全國首座「公立寵物生命紀念園區」，預計今年11月落成啟用，從日常陪伴到生命終程，打造更完整的寵物友善環境。

盧秀燕也重視寵物身後尊嚴。市府自2022年起在神岡啟用寵物植存紀念園區，總面積約2450平方公尺，設置1300個穴位，並於每年4至5月舉辦寵物追思會。她指示農業局與動保處研議，將寵物追思會固定於特定日期，如「寵物清明節」，方便市民規劃追思行程。

為補足過去寵物告別式及火化多依賴民間業者的情形，中市府在大甲區打造全國首座「公立寵物生命紀念園區」，基地面積約2700平方公尺，預計今年11月完工啟用。園區內規劃火化設施與告別式禮堂空間，並制定平實合理的收費標準，提供優質的寵物身後事服務。