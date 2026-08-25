台灣黑熊在雪霸園區出沒頻繁 雪管處多管齊下盼人、熊共享美好山林

台灣黑熊野外目擊紀錄近年逐漸增加，活動範圍有擴大趨勢，雪霸國家公園管理處多年來在園區內進行紅外線自動相機監測，在武陵、觀霧及雪見等地都有台灣黑熊活動紀錄。雪管處為降低人與野生動物活動範圍重疊可能衍生的衝突，目前持續加強推動台灣黑熊保育宣導，希望透過調查監測、登山宣導及環境教育等措施，提醒民眾在野生動物棲地活動時必須建立正確認知與行為，共同維護雙方的棲息環境。

雪管處表示，雪霸園區高山林立、自然環境完整，登山及戶外遊憩活動相當興盛，因此防範人熊衝突，宣導與預防措施為十分重要工作。去年在武陵地區救傷的雄性台灣黑熊經醫療救傷及訓練後，已於今年4月野放。為掌握牠的行蹤，林業及自然保育署台中分署設置衛星追蹤發報器，透過回傳訊號，證實這隻台灣黑熊持續在武陵地區棲息，雪管處與台中分署密切聯繫，發現這隻黑熊蹤跡包括大劍山、雪山及武陵四秀地區，今年7月有山友通報在油婆蘭山屋下山路段發現黑熊蹤跡，極有可能就是4月野放的黑熊，雪管處已於雪山線、大霸線等各登山口設置宣導海報，並安排解說人員持續向登山民眾宣導。

雪管處長林文和提醒，進入台灣黑熊棲地活動，應盡量結伴同行，並可攜帶熊鈴、哨子等物製造聲響，讓野生動物及早察覺人類活動、避免突然近距離相遇；同時務必落實無痕山林原則，將垃圾、廚餘及食物等自行妥善攜帶下山，切勿在山區留下可供野生動物取食的食物來源，避免野生動物因取食人類食物產生不當的依賴連結，進而增加人熊衝突的風險。如果在野外遇見台灣黑熊，請保持冷靜與適當距離，避免靠近、追逐拍攝；如目擊台灣黑熊身影，請協助通報鄰近管理站，以利掌握黑熊活動新資訊。

雪管處指出，野生動物保育不僅維護單一物種，更是維持整體生態系的重要工作。透過長期監測、環境教育及現場宣導，可 讓更多民眾了解台灣黑熊的生態與棲地需求，在享受山林之美之際，也尊重野生動物的生活空間，讓人與黑熊在雪霸國家公園共享安全且永續的山林環境。

武陵雪山登山口服務站宣導遇見黑熊的注意事項及目擊情報。圖／雪霸國家公園管理處提供