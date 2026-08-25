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新北中元動物聯合法會 百位飼主攜毛寶貝追思 傳遞尊重生命理念

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主帶著毛寶貝共同參與。圖／新北市動保處提供
新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主帶著毛寶貝共同參與。圖／新北市動保處提供

每年農曆7月中元節是民間重要的傳統節日，除追思逝去的親人，也寄託人們對生命的關懷與祝福。新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主攜毛寶貝共同參與，一同追思有深厚情感的動物家人，透過追思與祈福，傳遞尊重生命、珍惜陪伴的理念。

儀式由佛光山金光明寺住持法師有果主法，邀請台灣動物保護行政監督聯盟、新北市獸醫師公會、新北市寵物商業同業公會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會、新北市養豬協會、新北市家禽運銷合作社及特殊寵物相關團體共同參與。活動安排灑淨、獻花祈福及超薦等儀式，陪伴飼主追思往生動物，寄託對動物家人的思念，也祈願所有生命都能獲得尊重與善待。

佛光山金光明寺住持法師有果說，星雲大師曾開示，佛教以「四生九有」說明生命的多樣性，其中「四生」包含胎生、卵生、濕生及化生。世間萬物皆有生命，人除了珍惜自己的生命，也應尊重其他生命，與萬物建立互尊互重、互助互成的關係，才能在地球上共同生活。

新市農業局長諶錫輝說，隨著社會對動物保護及動物福利的重視日益提升，新北市持續從「認養」到「終老」，提供飼主及毛寶貝更完整的生命照護支持。市府除持續推動生命教育與動物保護政策，也重視毛寶貝生命最後一程，提供新北市民已完成寵物登記的犬貓免費集體火化服務，並與環保局合作推動路死犬貓善終計畫，從2023年迄今已協助約9400隻路死犬貓妥善善終，毛寶貝不只是寵物，更是許多家庭重要的成員，從相遇、陪伴到生命終點，都值得被好好對待。

新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主帶著毛寶貝共同參與。圖／新北市動保處提供
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新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主帶著毛寶貝共同參與。圖／新北市動保處提供
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新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主帶著毛寶貝共同參與。圖／新北市動保處提供
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新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主帶著毛寶貝共同參與。圖／新北市動保處提供
新北市動保處今攜手佛光山金光明寺，在毛寶貝生命教育園區辦「中元動物聯合法會 為眾生消災祈福」，吸引超過百位飼主帶著毛寶貝共同參與。圖／新北市動保處提供

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