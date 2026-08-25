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狗可與人類一樣長壽？ 血液代謝揭衰老機制

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國動物科學研究指出，家犬與人類在血液代謝物上呈現高度相似的「代謝指紋」。（Photo by Tamas Pap on Unsplash under C.C License）
美國動物科學研究指出，家犬與人類在血液代謝物上呈現高度相似的「代謝指紋」。（Photo by Tamas Pap on Unsplash under C.C License）

與愛犬共享一套長壽密碼！美國動物科學研究指出，家犬與人類在血液代謝物上呈現高度相似的「代謝指紋」，其分子模式與死亡風險顯著相關。專家表示，犬類不僅生命週期較短且與人類共享生活環境，未來有望成為研究延緩衰老與提升健康壽命的重要生物模型。

血液模式預測壽命

每日科技》報導，根據《老年學雜誌》最新研究發現，家犬血液中的代謝物群組與其壽命長短存在明確關聯。代謝物是細胞執行正常生理功能時產生的微小化學分子，研究團隊分析了數千種代謝物所組成的「代謝指紋」，發現這些生物標記能反映體內的發炎反應、細胞壓力與代謝狀態，從而精準預測生物體的死亡風險。

對此，研究人員透過分析這套代謝指紋，將能追溯並釐清影響生物衰老與死亡的深層機制。研究計畫首席獸醫官克里維教授強調，儘管這些生物標記本身未必直接導致死亡，但了解其存在的原因，將有助於科學家尋找干預衰老過程與改善晚年健康的生物學切入點。

共用機制指引健康

Space X》報導，研究團隊將家犬的代謝數據與五項大型人類死亡率研究進行比對，發現兩者在預測早期或延後死亡的代謝模式上呈現高度一致性。由於犬類的平均壽命僅約十二至十三年，其衰老速度遠快於人類，再加上牠們與飼主共處同一生活環境，使其成為研究長期健康與壽命變化的理想對象。

目前，雖然針對人類衰老生物學的研究較為深入，但這項發現意味著科學家能將人類的醫學成果回饋於犬類醫療，同時藉由觀察家犬的生命歷程加速人類抗衰老藥物與療法的開發。

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