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鼓勵毛孩身分登記 農業部祭出3萬張300元寵物券

中央社／ 台北25日電

目前全台有登記身分的狗和貓約320萬隻，農業部為鼓勵更多飼主辦理寵物登記，祭出3萬張新台幣300元「寵物券」，再加碼100名價值3000元的毛孩健檢好禮包，提供抽獎。

農業部今天舉行記者會，宣布啟動「毛孩登入計畫！完成寵物登記，300元寵物券輕鬆抽」。

依據「動物保護法」規定，犬貓出生滿4個月應辦理寵物登記，違者處3000元至1萬5000元罰鍰。

農業部統計，114年全國家犬約146萬隻，植晶片率由110年61.84%，提升至114年的75.47%，趨勢穩定；家貓的寵物登記於115年1月1日起強制實施。目前全國家貓數約174萬隻，植晶片率由112年49.83%，提升至114年63.75%。

農業部動物保護司司長江文全說，飼主對犬貓等寵物多已視為伴侶與家人，寵物登記可為寵物建立明確身分資料，並在走失時提升尋回機會，同時也有助於後續的安全疫苗注射與絕育管理等配套措施。

江文全說，寵物登記對飼主、寵物管理及公共福利均具有正面意義，屬於兼具照護與管理功能的重要制度。

江文全也提到，流浪犬的治理重點在源頭管理，飼主責任與寵物登記覆蓋率同樣是關鍵環節，提升寵物登記率也是落實法規與強化流浪動物源頭管理的重要措施。

根據農業部公布的抽獎辦法，已完成犬貓寵物登記的自然人飼主，於9月1日至30日，登入農業部「寵物登記管理資訊網」的「飼主專區」點選「寵物券活動」，完成寵物與飼主資料確認，即取得抽獎資格，每名飼主可推派狗或貓參加抽獎，每隻限登記1次。

農業部說，還未完成寵物登記的飼主，只要在9月30日前完成寵物登記與確認資料，也能參加抽獎。

農業部將於10月2日，在「動物保護資訊網」YouTube頻道公開直播抽獎，再以掛號信寄出寵物券，飼主可持券至全台參與合作的9家寵物相關業者、14家漁會共436家店面消費，購買寵物食品或農產品；健檢好禮包的中獎飼主，可至有開業執照的獸醫診療機構使用，就診後寄回收據可申請最高3000元補助。

農業部 寵物 飼主

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