霸道柴柴「搭便車」！賴上正妹副駕不肯走 警用這招找到飼主

台中一名正妹上班族日前開車經過烏日環河路四段時，巧遇一隻迷途柴犬，沒想到柴犬見女子停車，竟跳上副駕駛座「搭便車」兜風，不肯下車，女子等不到飼主，又趕著上班，只好載著柴犬向警局求助，警方透過晶片掃描很快找到飼主，讓柴犬順利返家。

台中市警局烏日分局五光派出所說明， 員警見一名女子載一隻迷途柴犬求助，柴犬進到派出所後相當溫馴乖巧，不吵不鬧，趴在地上休息，員警隨即提供乾淨飲水供牠解渴，並帶牠前往鄰近動物醫院掃描晶片，順利取得飼主聯繫方式，通知前來領回。

飼主接獲通知趕抵派出所，見到愛犬「多多」平安無事，鬆了一口氣。飼主表示，「多多」個性活潑親人，平時喜歡到附近公園玩耍且會自行返家，沒想到這次竟然大膽跳上陌生人的車「搭便車」。飼主十分感謝熱心女子載至派出所，並對警方迅速透過晶片聯繫、細心照顧愛犬的效率讚不絕口。

烏日警分局呼籲，寵物就像家人，需要主人的細心守護。民眾帶毛小孩外出時務必繫好牽繩，並建議植入晶片或配戴防走失定位裝置（如Airtag、名牌），萬一不慎走失，能大幅縮短尋回時間。