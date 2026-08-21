酷斯拉？彰化秀水捕獲70公分長的草巨蜥 差點被誤認綠鬣蜥

彰化縣秀水鄉日前捕捉到一隻草巨蜥，彰化縣動物防疫所表示，經公告如原飼主未領回，將在本月28日下午4時，在動防所會客室辦理開放領養程序。

動防所指出，這隻草巨蜥長達70公分，屬於成體，秀水鄉民眾發現時，分不清是綠鬣蜥還是寵物蜥類，在打119報案後，轉由縣府農業處外包的廠商前往，順利捕捉。

不過，這隻草巨蜥送到動防所，疑因不適應，有點凶，動防所為了安置牠，費了一番周章。動防所表示，草巨蜥在幼體時，看起來很可愛，但隨著時間越長越大，必須要有相當的戶外空間，即可能被棄養，或者不小心逸出，呼籲飼養養寵物時，應做好防護。

據了解，草巨蜥又稱平原巨蜥，是產自非洲中西部的中大型地棲巨蜥，成體全長約 70 至 120 公分，個性相對溫順，目前市面行情從1200 到4千元之間，是爬蟲市場中很受歡迎的寵物巨蜥之一。