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還是一樣超可愛！新北殘疾萌貓期待溫暖家庭

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「花花」疑遭流浪動物攻擊，導致右耳大面積缺損，但身體上的缺憾不影響親人活潑個性。圖／新北勢動保處提供
「花花」疑遭流浪動物攻擊，導致右耳大面積缺損，但身體上的缺憾不影響親人活潑個性。圖／新北勢動保處提供

新北市板橋動物之家近期收容3隻未滿3個月大的幼貓「花花」、「芝麻」與「小虎」，牠們在巴威颱風前後身受重傷，獲救歷經手術、清創及漫長復原重獲新生，如今皆已恢復幼貓特有的活潑與好奇，即使身體留下殘缺，依然用燦爛生命力迎接每一天，期待能遇見願意疼愛牠們一生的認養家庭

板橋動物之家今年上半年救援入所犬148隻、貓633隻，站長徐愛明表示，3隻幼貓剛入所時傷勢都十分嚴重，「花花」疑遭其他流浪動物攻擊，造成耳朵大面積缺損，耳骨感染化膿。

「芝麻」因車禍導致前肢骨折粉碎且神經受損，經評估後只能接受截肢手術；「小虎」則因頭部遭化學物質沾黏，造成皮膚潰爛、脫落，甚至部分頭骨外露。

醫療初期3隻幼貓每天都需接受清創、換藥及投藥治療，疼痛常讓牠們忍不住全身發抖，照護員與志工雖然心疼，仍堅持耐心安撫、細心照料，陪伴牠們一步步度過最艱難的復原歷程。隨著時間推移，牠們的傷口逐漸癒合，也重新展現幼貓愛玩、愛撒嬌的天性，每天在動物之家自在奔跑、玩耍，模樣十分討喜。

志工隊楊隊長表示，每1隻來到動物之家的毛寶貝都有一段等待被理解的生命故事，完善的醫療照護能治癒身體傷痛，照護員與志工長期陪伴與關懷，則幫助牠們重新建立對人的信任。

雖然「花花」、「芝麻」與「小虎」因傷留下身體上的缺憾，但絲毫不影響牠們親人、活潑的個性，只要給予適當照顧，同樣能擁有幸福、美好的生活。

新北市動保處表示，研究證實飼養貓咪好處，可降低心臟病與高血壓機率，貓咪陪伴與互動讓人感到安心療癒。邀請有意認養民眾前往板橋動物之家，親自與「花花」、「芝麻」及「小虎」互動，認識牠們勇敢又可愛的一面。

期盼透過認養，讓這三隻曾歷經生死考驗的小生命找到屬於自己的溫暖家庭，也讓愛與陪伴成為牠們未來生命中最珍貴的禮物。欲了解更多認養資訊可查詢動保處官網( https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/ )或加入新北市動保處粉絲專頁( https://www.facebook.com/tpc58801/?locale=zh_TW )。

撒嬌的「芝麻」右前腳截肢、右眼部分神經受損，但仍可自在奔跑玩耍。圖／新北勢動保處提供
撒嬌的「芝麻」右前腳截肢、右眼部分神經受損，但仍可自在奔跑玩耍。圖／新北勢動保處提供

「小虎」在照護員與志工陪伴下，度過最艱難的復原歷程，已逐漸康復，重新展現幼貓愛玩、愛撒嬌的天性。圖／新北勢動保處提供
「小虎」在照護員與志工陪伴下，度過最艱難的復原歷程，已逐漸康復，重新展現幼貓愛玩、愛撒嬌的天性。圖／新北勢動保處提供

「花花」疑遭流浪動物攻擊，導致右耳大面積缺損，但身體上的缺憾不影響親人活潑個性。圖／新北勢動保處提供
「花花」疑遭流浪動物攻擊，導致右耳大面積缺損，但身體上的缺憾不影響親人活潑個性。圖／新北勢動保處提供

新北 家庭 巴威颱風

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