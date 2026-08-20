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貓尿是「氣味名片」 研究揭貓咪脂肪酸辨識機制

中央社／ 東京20日綜合外電報導
寵物、貓。圖/AI生成
寵物、貓。圖/AI生成

日本岩手大學等國際研究團隊今天在國際科學期刊發表，首次發現貓尿中含有個體間種類、比例不同的特殊脂肪酸，貓咪會以這些物質為基礎，透過嗅聞其他貓咪留下的氣味辨識個體。

日本共同社、「日本經濟新聞」報導，研究團隊注意到貓咪聞到氣味後會出現獨特的表情，並反覆進行實驗，成為解開貓尿作為「氣味名片」運作機制的關鍵。

過去已知貓咪能從其他貓留下的氣味標記尿液中取得對方的資訊，但相關成分一直沒有被釐清。研究團隊表示，透過這項發現，未來可望應用於抑制尿臭，以及監測調查稀有貓科動物等領域。

研究團隊成員之一，岩手大學分子生體功能學教授宮崎雅雄表示，貓咪聞到陌生個體的尿液等氣味時，會出現一種稱為「裂唇嗅反應」（flehmen response，也稱弗勒曼反應）的表情，也就是嘴巴微微張開、露出恍惚神情並僵住不動。

研究團隊將尿液中的成分逐一細分後，再給其他個體嗅聞，反覆進行觀察是否出現這種反應的實驗。

研究團隊詳細分析引發「裂唇嗅反應」的成分後，在脂肪酸，也就是構成脂肪的分子中，發現13種此前未被發現、具有特殊分支結構的「支鏈脂肪酸」。

研究發現，這些物質在尿液中的種類及比例因個體而異，而且相當穩定。由於這些物質不易揮發，即使經過一段時間，仍能保留個體特徵，因此確認其具備「氣味名片」的作用。

此外，研究團隊在老虎、西表山貓等其他貓科動物的尿液中，也發現了類似成分。研究團隊還發現，這些脂肪酸會累積在腎臟中。

宮崎雅雄表示：「對貓咪飼主而言，這是從熟悉的表情著手，最終解開貓咪透過尿液辨識個體機制的研究。」

宮崎雅雄也指出，如果進一步調查脂肪酸為何會累積在腎臟，或許也能對貓咪及人類疾病的研究有所幫助。

貓咪 氣味

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