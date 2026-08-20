【動物冷知識】不是害怕！大白鯊攻擊瞬間會「翻白眼」 真相曝光：為保護自己

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？倉鼠眨眼睛時，不會跟我們一樣同時眨雙眼，而是一次只眨一邊的眼哦！

為什麼會這樣呢？今天讓我們一起來看看，3個有趣的動物眼睛冷知識吧！

你養過倉鼠嗎？如果仔細觀察，你會發現倉鼠眨眼的方式非常特別。

一般人類或貓狗眨眼時，兩隻眼睛是同時開合的。但倉鼠不同，他們習慣一次只眨一邊的眼睛，眨完這隻，再眨另一隻。

這不是什麼愛搞怪的習慣，而是源自於演化的生存策略。作為一種小型獵物，倉鼠必須時刻保持高度警覺，防止天敵襲擊。這種「分開眨眼」的機制，確保了他們在滋潤眼球的同時，永遠有一隻眼睛保持張開狀態，隨時觀察周遭動靜。這讓倉鼠即便在休息時，也能保有基本的警戒能力。

生活在風沙漫天的沙漠中，駱駝是如何保護眼睛不被沙塵弄傷的呢？

駱駝除了像我們一樣有上眼皮與下眼皮外，還有第三眼皮，又稱為「瞬膜」。這層瞬膜是半透明的，位於上下眼皮之內。與人類垂直閉合的眼皮不同，駱駝的瞬膜可以橫向閉合。

當沙漠中颳起強風，沙塵滿天時，駱駝就會拉起這層透明的瞬膜，蓋住整個眼球。這層薄膜就像一副天然的「防護面罩」或「潛水鏡」，既能徹底阻擋沙礫直接接觸角膜，防止眼睛受傷或感染，又能讓駱駝在閉眼保護的同時，依然擁有微弱的視力，讓他們即使在沙暴中也能繼續行走，不致迷失方向。

除此之外，駱駝還有又長又密的睫毛，這些睫毛能發揮第一道防線的作用，有效阻擋大部分的飛沙走石，避免沙塵直接落入眼眶。

你知道嗎？大白鯊在發動攻擊咬住獵物的那一瞬間，其實會「翻白眼」。

這並不是因為害怕獵物而翻白眼，而是為了保護自己。當鯊魚猛力咬擊時，劇烈掙扎的獵物很容易對鯊魚的眼睛造成物理傷害。為了防止眼睛受傷，大白鯊會啟動眼部的保護構造，將眼球整個向後轉動並縮回眼窩中保護起來。這種在攻擊瞬間的「翻白眼」行為，能確保鯊魚在飽餐一頓後，眼睛依然完好無損。

參考資料：1、2、3