颱風天遭漁民誤捕 海生館首隻收容革龜治療後順利野放

屏東海生館協助海保署將首隻收容的革龜重返大海。這隻革龜是8月7日一艘拖網漁船，在高雄外海約5浬作業時意外捕獲，漁民發現後通報海保署，後送至海生館，經獸醫照顧後傷口痊癒，恢復正常潛水能力，於屏東海口外海順利野放。

當時正值白海豚颱風通過台灣外海，高雄蚵子寮漁港安檢所透過海保署海洋保育類野生動物救援網（MARN）通報，一艘拖網漁船在高雄外海約5浬作業時，意外捕獲1隻革龜。海生館會同相關單位前往現場，評估後將革龜後送至海生館。

海生館表示，革龜為最大的海龜，為遠洋洄游性物種，在台灣並不常見。這隻革龜體長（曲線長）127.5公分、體重約150公斤，屬於青少年。牠頭部上緣及鼻腔尖端、雙前肢近端及遠端等處，疑因漁具拉扯及摩擦，造成大面積表淺性創傷及部分組織壞死。

海生館獸醫團隊進行清創、傷口照護及支持性治療後，革龜恢復情形良好，於8月9日下午恢復正常潛水能力，整體生命徵象穩定。由於革龜不適合人為環境圈養，人為環境中革龜易持續衝撞池壁加劇外傷，亦難提供足量且適當的天然餌料，狀況合應盡速野放提升存活機會。

海生館在海保署協助下，租用「恆春海洋23號」於屏東海口外海約8浬、水深185公尺海域將牠野放。海生館呼籲，漁民於作業過程中意外捕獲海龜、鯨豚、鯨鯊或其他海洋保育類野生動物，可撥打118海巡報案專線或透過海洋保育類野生動物救援網（MARN）通報。

屏東海生館首隻收容的革龜，經獸醫照顧後於屏東海口外海順利野放。圖／海生館提供