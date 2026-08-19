好消息！北市動物園早產紅毛猩猩「乙寶」呼吸好轉 園方集氣渡過挑戰

年8月19日為國際紅毛猩猩日，園方今天也帶來好消息，婆羅洲紅毛猩猩「可乙」於6月29日經剖腹產下一對早產雙胞胎。雖雙胞胎「小寶」因早產併發呼吸窘迫症候群，不幸於出生後離世；「乙寶（大寶）」則持續接受密集醫療照護，目前自主呼吸能力逐漸建立，不過獸醫團隊仍24小時監控，尚未脫離險境，期待仍盡早渡過各項挑戰。

「乙寶」為早產幼仔，出生時因肺部及其他器官尚未完全成熟，初期需要氣管插管及呼吸器協助呼吸。隨著自主呼吸能力逐漸建立，經醫療團隊評估後已拔除氣管內管，目前改以高流量鼻導管提供氧氣支持，並持續觀察呼吸及整體生理狀況，目前體重逐步增加，活動力、四肢動作及對外界刺激的反應也較出生初期更加明顯。

園方表示，保育員也開始嘗試以奶瓶協助餵食，練習吸吮與吞嚥。從呼吸、進食到活動力，每一個看似微小的變化，對早產的「乙寶」而言，都是重要的成長累積，目前獸醫團隊持續透過臨床觀察、影像檢查及相關檢驗掌握肺部與整體生理變化，並依每日狀況調整治療與照護方式，早產幼仔的各項器官仍在發育，病況也可能隨成長出現變化，因此即使目前在體重、活動力及進食等方面都可看到進展，現階段尚不能以「已脫離危險」來形容。

今天是「國際紅毛猩猩日」，婆羅洲紅毛猩猩（Pongo pygmaeus）屬於極度瀕危物種，野外族群持續受到森林砍伐、棲地破碎化、人獸衝突、非法獵捕與貿易等多重威脅。紅毛猩猩繁殖速度緩慢，幼仔也需長時間依賴母親學習覓食、築巢及其他生存技能，因此族群一旦下降，需要相當長的時間才能恢復。

園方表示，醫療照護團隊會持續陪伴牠一步一步度過早產所帶來的各項挑戰，期待「乙寶」的身體狀況足夠成熟、穩定，能回到媽媽「可乙」身邊；但在此之前，每一步仍須以牠的健康與動物福利為優先，依實際狀況審慎評估。

紅毛猩猩媽媽「可乙」剖腹產後恢復情形良好，經過一段時間休養觀察，目前已逐步恢復原有活動空間與日常生活。圖／動物園提供