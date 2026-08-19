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國際紅毛猩猩日 北市動物園早產「乙寶」成長中

中央社／ 台北19日電
台北市立動物園19日表示，由於紅毛猩猩「乙寶」早產，各項器官仍在發育，病況也可能隨成長出現變化，即使體重、活動力及進食等有進展，尚不能稱為「已脫離危險」。（台北市立動物園提供）中央社 中央通訊社
台北市立動物園19日表示，由於紅毛猩猩「乙寶」早產，各項器官仍在發育，病況也可能隨成長出現變化，即使體重、活動力及進食等有進展，尚不能稱為「已脫離危險」。（台北市立動物園提供）中央社 中央通訊社

適逢8月19日「國際紅毛猩猩日（International Orangutan Day）」，台北市動物園今天發布喜訊，紅毛猩猩「可乙」剖腹產下的早產的「乙寶」持續成長中，但仍需密集照護。

台北市立動物園指出，園內婆羅洲紅毛猩猩「可乙」於6月29日經剖腹產下一對早產雙胞胎，其中「小寶」因早產併發呼吸窘迫症候群，不幸於出生後離世；「乙寶（大寶）」仍在密集醫療照護中持續成長，母親剖腹產後恢復良好。

動物園說明，「乙寶」早產，肺部及其他器官尚未完全成熟，初期以氣管插管及呼吸器協助牠呼吸；隨著自主呼吸能力逐漸建立，已拔除氣管內管。

動物園也說，因牠曾出現肺部塌陷及發炎等情形，目前仍需以高流量鼻導管提供氧氣支持；消化道功能尚未完全成熟，也曾出現脹氣及消化功能不順等狀況；仍需持續觀察牠的整體生理狀況，據以調整照護方式。

動物園並說，「乙寶」體重有逐步增加，活動力、四肢動作、對外界刺激的反應，都有較出生初期更加明顯；近期開始嘗試由人員以奶瓶協助餵食，讓牠練習吸吮、吞嚥；但各項器官仍在發育，病況可能隨著成長變化，現階段尚不能以「已脫離危險」來形容，也要等「乙寶」身體狀況足夠成熟、穩定，才能回到媽媽身邊。

動物園補充，婆羅洲紅毛猩猩（Pongo pygmaeus）屬於極度瀕危物種，野外族群持續受到森林砍伐、棲地破碎化、人獸衝突、非法獵捕與貿易等多重因素威脅。且不僅繁殖緩慢，幼仔需長時間依賴母親學習覓食、築巢及其他生存技能，因此族群一旦下降，需相當長時間才能恢復。

台北市立動物園19日表示，紅毛猩猩「可乙」剖腹產後恢復情形良好，經過一段時間休養觀察，目前已逐步恢復原有活動空間與日常生活。（台北市立動物園提供）中央社
台北市立動物園19日表示，紅毛猩猩「可乙」剖腹產後恢復情形良好，經過一段時間休養觀察，目前已逐步恢復原有活動空間與日常生活。（台北市立動物園提供）中央社

動物園 早產 北市

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