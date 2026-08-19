年輕人掀賞鳥潮 App可降低辨識門檻

賞鳥正在社群流行，鳥鳴辨識App可辨識上萬種鳥類！英國抖音近三個月賞鳥相關影音增加三分之一，鳥類辨識App近年透過AI技術與全球資料庫擴大辨識範圍，大幅降低賞鳥入門門檻。而App在降低門檻、促進賞鳥流行的同時，也能提供大量影音資料，協助科學研究與保育。

社群帶動賞鳥

根據《The Guardian》報導，11至25歲族群報名賞鳥營、賞鳥步行與講座的需求明顯攀升，社群也也掀起賞鳥風潮。抖音表示，過去三個月裡，帶有「鳥類影片」標籤的影片增加了三分之一。

有鳥類創作者認為，年輕人正在追求真實的體驗，而賞鳥正好滿足需求，可藉由生活中容易觀察到的鳥類與社群交流，Merlin等鳥鳴聲辨識App也降低門檻，使賞鳥不再只是40歲以上的休閒活動。

AI協助認鳥

根據《Yahoo》報導，康乃爾鳥類學實驗室開發的App「Merlin Bird ID」能透過照片與鳴叫聲辨識鳥類。2014年推出時僅能辨識285種常見鳥類，如今靠AI與全球用戶提供的龐大影音資料庫，辨識範圍已擴大近40倍，聲音辨識功能累計使用次數更達44億次。

這類App讓使用者無需先備知識，能輕易的辨識並保存分享鳥類紀錄。賞鳥的流行又使得鳥類紀錄的資料庫得以進一步的擴大，協助科學研究與保育。不過也有專家提醒，App辨識仍可能誤判，不宜完全取代專業辨識與正式觀察紀錄。

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