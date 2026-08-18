解開花蓮夜空神秘客生活密碼 台灣狐蝠7場次夜間導覽

瀕臨絕種台灣狐蝠全台僅約500隻，而台灣本島僅花蓮市有穩定族群，估計逾160隻；花蓮縣農業處將自20至26日舉辦夜間導覽，讓民眾進一步理解野生動物與棲地保育重要性。

花蓮縣政府農業處表示，推廣野生動物保育及生態環境教育，辦理「台灣狐蝠夜間生態導覽」系列活動，由洄瀾風生態有限公司執行，選定台灣狐蝠較常出沒的花蓮市北濱公園作為導覽場域，邀請專業生態講師帶領民眾走進夜間公園，從棲息行為、食性及生態角色等面向，認識極度瀕危的一級保育類野生動物－台灣狐蝠。

農業處指出，台灣狐蝠目前在台灣的族群數量稀少，分布於綠島、龜山島，全台族群估計僅約500隻，而台灣本島目前只有花蓮市具有穩定居留族群；經專家學者研究調查，去年底花蓮市台灣狐蝠族群數估計達160隻，顯示花蓮城市綠地及棲地環境對於台灣狐蝠保育的重要性。

農業處說明，為兼顧生態觀察與野生動物棲息需求，導覽活動將落實「不打燈、不干擾、不中斷」三不原則，並由專業講師帶領參與民眾認識與台灣狐蝠共享公園環境時應遵守的觀察守則，在不影響狐蝠正常覓食及活動前提下，認識城市夜間生態。

導覽也將介紹台灣狐蝠棲息行為、食性與生態，包括牠們對大葉山欖等食源植物的利用，以及在野外環境中可能面臨的天敵與生存挑戰，從一顆被咬過的果實、一棵狐蝠喜愛的植物，到夜空中飛過的身影，帶領民眾解開這群「夜空神秘客」生活密碼。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，8月至9月間北濱公園正值部分果實成熟期，也是觀察台灣狐蝠夜間覓食活動的適合時節；活動特別以夜間生態導覽方式進行，讓民眾在專業引導下，認識生活周遭珍稀野生動物，也進一步理解保留食源植物及友善棲地環境的重要性。