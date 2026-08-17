年約百件貓咪不當飼養通報 新北揭5大居家風險 籲飼主做好安全防護

隨著養貓人口增加，貓咪飼養安全也成為重要動保議題。新北市動保處表示，1年約接獲百件以上貓咪不當飼養通報案，也有因居家防護不足造成貓咪墜樓的案例，提醒飼主「室內飼養不代表絕對安全」，應從貓咪生活習性出發，主動檢視居家環境。

新北市動保處指出，不當飼養並非都是刻意虐待，有些是飼主不了解貓咪習性或低估居家環境風險所造成。貓咪天生具有攀爬、跳躍及探索的習性，對人來說看似安全的居家環境，從貓咪的角度可能暗藏危機。尤其窗戶、陽台若缺乏適當防護，貓咪受到鳥類、昆蟲或聲音刺激時，可能突然追逐或跳躍，增加墜樓風險。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長石金生表示，飼主在養貓前除了準備食物、貓砂及生活用品，也應先進行「貓咪居家安全健檢」，特別須注意以下5大風險，包含防墜落，窗戶、陽台須做好防護以防止墜落。另防誤食，動物醫院最常接獲飼主表示貓咪啃咬電線、繩索及小物品等，應妥善收納，避免造成受傷或吞食異物。

防中毒也是居家安全重要一環，部分植物、藥物及清潔用品可能對貓咪造成危害，飼主應先確認家中植物是否適合貓咪，避免誤食或舔食。另需防燙傷及意外，包含廚房等高溫設備，都可能成為貓咪的危險來源，應避免貓咪靠近造成燙傷。貓咪喜歡躲藏，因此防受困也是非常重要的居家安全一環。

石金生表示，這些風險看似都是生活中的小細節，但對貓咪而言都可能造成嚴重傷害。飼主應養成「先想一步」的習慣，從貓咪能跳到哪裡、鑽進哪裡、吃到什麼，以及可能接觸哪些危險物品等角度重新檢視家中環境。

新北市目前貓咪寵物登記數已近18萬隻，面對愈來愈多的養貓家庭，動保處表示，動物保護除了案件發生後的救援、安置及處理，更重要的是從源頭提升飼主正確飼養觀念。新北市打造全國首座「幸福喵樂宅」，透過生活情境及互動展示，讓民眾了解貓咪不同生命階段的需求，也認識居家環境、日常照護、健康管理及飼主責任，讓民眾在「想養貓」之前，先學會「怎麼養貓」。養貓前先做好居家安全檢查，養貓後也應持續觀察環境及健康狀況，若發現貓咪受傷或有疾病、異常行為，應及時尋求獸醫師協助。從安全的窗戶、收好的電線、確認過的植物做起，降低居家意外，讓每一隻貓咪都能安全、健康地陪伴家人。