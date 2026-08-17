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影／終養不棄養 新北啟用「幸福喵樂宅」傳遞正確飼養觀念

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市長侯友宜（左）今天出席新北「幸福喵樂宅」啟用典禮，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左）今天出席新北「幸福喵樂宅」啟用典禮，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任。記者潘俊宏／攝影

新北登記犬貓數約37萬隻，貓咪占約18萬隻，近年貓隻新增登記數量約為犬隻2倍以上，新北市今天在板橋動物之家啟用「幸福喵樂宅」，新北市長侯友宜在啟用典禮表示，養貓風氣契合現今社會生活型態，但要建立正確飼養觀念與寵物責任，讓寵物能終養不棄養

侯友宜表示，希望這座具有特色的「幸福喵樂宅」，能讓民眾建立從幼貓、成貓到高齡貓的正確飼養觀念，現在的都會區普遍小宅化，若有飼養貓咪的民眾，家中的設計也要考量貓咪的需求與習性，這座喵樂宅規畫「貓寶貝照護教育區」及「貓友善空間示範區」，開放有意認養貓咪民眾與所內貓咪近距離接觸，透過貓咪居家實境展示、知識導覽及互動體驗，帶領民眾理解貓咪從出生到長照階段的需求，建立正確飼養觀念與飼主責任，新北市特別選在今天8月17日「國際黑貓感謝日」，同步推出認養黑貓送好禮活動，凡在北市8間動物之家認養黑成貓即可獲贈一年份貓糧，鼓勵民眾多多認養流浪貓咪。

新北市動保處今在板橋動物之家啟用「幸福喵樂宅」，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任，也鼓勵民眾踴躍認養流浪貓犬。記者潘俊宏／攝影
新北市動保處今在板橋動物之家啟用「幸福喵樂宅」，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任，也鼓勵民眾踴躍認養流浪貓犬。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜（右九）今天出席新北「幸福喵樂宅」啟用典禮，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（右九）今天出席新北「幸福喵樂宅」啟用典禮，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜（中）今天出席新北「幸福喵樂宅」啟用典禮，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）今天出席新北「幸福喵樂宅」啟用典禮，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與寵物責任。記者潘俊宏／攝影

棄養 新北 貓咪 寵物

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