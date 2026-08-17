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「慢一點，我們不懂馬路」 南迴3年152隻動物倒臥輪下

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南迴地區路殺紀錄分布圖，2023年3月至2026年5月共記錄152隻路殺動物，涵蓋哺乳類、爬蟲類、鳥類、兩棲類及陸蟹。記者尤聰光／攝影
南迴地區路殺紀錄分布圖，2023年3月至2026年5月共記錄152隻路殺動物，涵蓋哺乳類、爬蟲類、鳥類、兩棲類及陸蟹。記者尤聰光／攝影

南迴公路穿越山林、溪谷及野生動物棲地，卻也成為不少野生動物的死亡路徑。民間團隊調查發現，2023年3月至2026年5月間，在南迴地區共記錄到152隻遭車輛撞擊死亡的路殺動物，包括78隻哺乳類、40隻爬蟲類、19隻鳥類、14隻兩棲類及1隻陸蟹，引發生態保育團體關注。

調查指出，南迴地區常見的路殺動物包括山羌、食蟹獴、白鼻心、鼬獾、蛇類、猛禽、貓頭鷹及蛙類等，也曾發現麝香貓、穿山甲、野兔、斑龜及中華鱉等較少見物種遭路殺的紀錄，顯示南迴公路沿線具有高度生態多樣性。

面對路殺問題，台東獵場工作室提出「讀了我吧－路牌倡議」，希望透過不同於傳統交通告示的方式，提醒駕駛行經野生動物活動區域時降低車速，讓道路安全與生態保育能夠兼顧。

工作室設計多款120公分寬、60公分高的友善路牌，搭配鳥類、穿山甲、野豬及梅花鹿等動物圖像，並提出「車速慢慢，一起安全回家」、「慢一點，我們不懂馬路」、「經棲地，土宣道路慢行」及「生態路段，車輛慢行」等標語，希望透過較具溫度、容易理解的文字，讓駕駛人在看到路牌時自然放慢車速。

其中「慢一點，我們不懂馬路」更以野生動物的角度向駕駛人喊話。倡議團隊認為，動物不懂車速，也不懂交通規則，當道路穿越牠們的活動範圍時，人類更應該主動降低速度，避免動物來不及反應而成為車輪下的犧牲者。

從調查數據來看，152隻路殺動物中，哺乳類占78隻，約占總數一半，其次為爬蟲類40隻、鳥類19隻、兩棲類14隻及陸蟹1隻。尤其山羌、食蟹獴、白鼻心、鼬獾等哺乳動物，都是南迴地區可能在道路周邊活動的物種。

倡議團隊表示，公路是人類重要的交通動線，但對野生動物而言，卻可能是穿越棲地時必須面對的危險障礙。與其等到發生路殺後才處理，不如透過道路設計、警示標誌及駕駛人的減速行為，從源頭降低事故發生機會。

台東大武南迴驛陳展向民眾介紹南迴地區野生動物路殺議題，吸引民眾駐足觀看展覽，了解道路開發與野生動物生存之間的衝突。記者尤聰光／攝影
台東大武南迴驛陳展向民眾介紹南迴地區野生動物路殺議題，吸引民眾駐足觀看展覽，了解道路開發與野生動物生存之間的衝突。記者尤聰光／攝影

獵場工作室提出友善動物路牌設計，溫柔標語提醒駕駛，盼行經生態路段時減速慢行，降低野生動物路殺。記者尤聰光／攝影
獵場工作室提出友善動物路牌設計，溫柔標語提醒駕駛，盼行經生態路段時減速慢行，降低野生動物路殺。記者尤聰光／攝影

展場展示南迴地區路殺動物標本，山羌、食蟹獴、白鼻心等都是當地常見的路殺物種，讓民眾更直觀看見路殺背後的生態代價。記者尤聰光／攝影
展場展示南迴地區路殺動物標本，山羌、食蟹獴、白鼻心等都是當地常見的路殺物種，讓民眾更直觀看見路殺背後的生態代價。記者尤聰光／攝影

動物 南迴公路 山羌

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