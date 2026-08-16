新種雙流竹節蟲發表 屏東森林生態健康指標

雙流竹節蟲（學名：Taiphasma shuangliuense）是台灣近年發現的竹節蟲新種，由雙流自然教育中心環境教師曾乙洪在園區內記錄並長期觀察，今年4月正式發表於國際期刊，並命名為「雙流臺䗛」，這也是歷史上首次以「雙流」為名寫入分類學的物種。

農業部林業及自然保育署表示，5年前雙流自然教育中心任職的環境教師曾乙洪 ，在園區內記錄到一種不太一樣的竹節蟲，經過長期的實地觀察與研究，今年4月正式發表於國際期刊《香港昆蟲報 Hong Kong Entomological Bulletin》，並命名為「雙流臺䗛 ( 𝙏𝙖𝙞𝙥𝙝𝙖𝙨𝙢𝙖 𝙨𝙝𝙪𝙖𝙣𝙜𝙡𝙞𝙪𝙚𝙣𝙨𝙚 )」。「䗛」讀音同「修」，指竹節蟲目（Phasmatodea）的草食性昆蟲，也是竹節蟲的別稱。

林保署指出，這次新種命名首次以「雙流」為名，讓這片孕育豐富生命的地方，正式寫入生物分類學中，發現地點為屏東雙流及壽卡一帶，主要活動於海拔200至450公尺的濕潤河谷與殼斗科森林，對環境條件敏感，是原生森林生態健康的重要指標。