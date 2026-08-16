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右前肢骨折被迫截肢…虎斑幼貓術後被認養 新北今年2300隻犬貓找到新家

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
透過假日認養會成功認養出去的「小虎」舒適的躺在新家。圖／新北市動保處提供
透過假日認養會成功認養出去的「小虎」舒適的躺在新家。圖／新北市動保處提供

每年8月16日為國際流浪動物日，新北市動保處從源頭管理、救援照護到認養媒合，建立完整動物保護網絡。今年截至7月底8所動物之家及各認養小棧成功媒合2300隻犬貓認養，15場假日認養會也幫58隻犬貓找到新家，讓更多毛寶貝迎接新生活。

動保處表示，為掌握遊蕩犬族群分布及變化趨勢，作為後續絕育及管理措施調整依據，2025年度已完成林口、淡水、新店、汐止及泰山等人犬衝突熱區共87里里長問卷訪查及遊蕩犬數量清查共2353筆。今年再度規劃針對土城、五股、八里及板橋等280個人犬衝突熱區里進行遊蕩犬清查。同時調查全市3262間工廠犬隻數量及飼養情形，從清查到絕育、飼養管理，掌握遊蕩犬來源及族群變化，才能真正降低街頭犬隻數量，並減少人犬衝突。

除源頭管理及認養媒合，動保處持續投入動物救援工作，今年截至7月底已處理約1萬件救援案，平均每天超過40件。毛寶貝醫療中心獸醫洪宛芊表示，近期接獲1隻右前肢嚴重腫脹、跛行的虎斑幼貓，經X光檢查發現右前肢肘關節骨折變形，評估後執行截肢手術，術後恢復良好，目前已有民眾決定認養。獸醫師表示，身體有缺憾的犬貓在認養過程中往往需要更多理解與耐心，但只要獲得適當的醫療照護及生活協助，同樣能適應家庭生活，找到屬於自己的家。

新北市動保處表示，國際流浪動物日不只是關注流浪動物，更希望從源頭管理、救援照護到認養媒合，降低動物面臨的生存困境。從減少遊蕩犬產生，到協助受傷動物重拾生活、找到適合的家庭，每一個環節都需要政府與民眾共同努力，呼籲民眾飼養寵物前應審慎評估自身能力，飼養後更要負起終身照顧責任，從源頭減少流浪動物產生，讓人與動物安心生活、幸福共存。

新店小城里認養小棧。圖／新北市動保處提供
新店小城里認養小棧。圖／新北市動保處提供

針對通報犬隻進行絕育及管理措施。圖／新北市動保處提供
針對通報犬隻進行絕育及管理措施。圖／新北市動保處提供

動保處獲通報救援受傷犬隻。圖／新北市動保處提供
動保處獲通報救援受傷犬隻。圖／新北市動保處提供

動保處清查新北市內遊蕩犬族群犬隻。圖／新北市動保處提供
動保處清查新北市內遊蕩犬族群犬隻。圖／新北市動保處提供

手術前的虎斑幼貓。圖／新北市動保處提供
手術前的虎斑幼貓。圖／新北市動保處提供

認養 新北 動物

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