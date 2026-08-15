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犬貓老了誰來照顧？新北推動寵物長照教育訓練培育人才

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
犬貓平均壽命延長，高齡、慢性疾病及術後照護需求也隨之增加，新北市動保處推廣寵物長照，18、19日辦理「特定寵物長照機構教育訓練課程」，邀請獸醫師及相關領域專家授課。圖／新北動保處提供
犬貓平均壽命延長，高齡、慢性疾病及術後照護需求也隨之增加，新北市動保處推廣寵物長照，18、19日辦理「特定寵物長照機構教育訓練課程」，邀請獸醫師及相關領域專家授課。圖／新北動保處提供

犬貓平均壽命延長，高齡、慢性疾病及術後照護需求也隨之增加，新北市動保處推廣寵物長照，18、19日辦理「特定寵物長照機構教育訓練課程」，邀請獸醫師及相關領域專家授課，涵蓋高齡動物照護、疼痛管理、臨終照護、醫病溝通及長照機構實務，強化第一線從業人員專業能力。

依據農業部寵物登記系統，新北市家犬貓共約37萬隻，其中8歲以上中高齡犬貓約占總數4成，高齡專業照護需求日益提升。新北市近年積極推動，目前已有86間特定寵物長照機構，包括46家長照動物醫院及40間長照之家，提供高齡、慢性疾病及特殊照護需求犬貓醫療與生活照顧

隨著長照需求增加，除了建構服務場域，更重要的是培養具備專業知識與實務能力的照護人才，透過教育訓練提升第一線照護品質。康寶動物醫院表示，近年飼主對高齡犬貓長照需求明顯增加，曾有1隻12歲高齡犬因後肢無力及關節退化導致行動困難，經獸醫師評估後安排疼痛控制、復健治療及居家照護，並定期追蹤，讓犬隻活動能力及生活品質獲得改善。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，犬貓長照不只是治病，更包括日常生活照護、疼痛管理、復健及情緒陪伴，飼主若能及早了解高齡犬貓的身體及生活變化，就能提供更適合的照護方式。

除了培訓專業照護人才，中和動物之家長照中心也持續推動民眾可參與的寵物長照課程，透過專業獸醫師及照護人員分享，帶領飼主認識高齡犬貓的飲食、日常照護、疾病觀察及居家照護技巧，讓飼主提早做好毛寶貝老後照護準備。

新北市同時將「認養」納入高齡及特殊照護犬貓的照護支持，推出「毛寶貝長照認養，再享終身免費醫療照護」措施，目前已有3隻高齡或特殊照護犬貓透過長照認養找到家庭，讓有醫療及長期照護需求的毛寶貝也有機會走出動物之家，重新擁有家庭生活。

動保處表示，完善寵物長照需要硬體、制度及專業人才三者並進，透過教育訓練提升第一線照護人員專業知能，讓飼主面對毛寶貝老化或慢性疾病時，有更多元且專業的照護選擇。

課程即日起開放報名，歡迎動物醫療從業人員、特定寵物業者及有意投入寵物長照服務者踴躍參加，可至https://forms.gle/RLhdvfWRgbBErodWA 完成線上報名，或掃描活動QR Code報名，共同提升寵物長照專業，攜手守護毛寶貝幸福晚年。

115年新北市特定寵物長照機構教育訓練課程報名表簡章。圖／新北動保處提供
115年新北市特定寵物長照機構教育訓練課程報名表簡章。圖／新北動保處提供

高齡犬貓專業照護需求日益提升，圖為中和動物之家的長照設施「步態訓練支撐架」。圖／新北動保處提供
高齡犬貓專業照護需求日益提升，圖為中和動物之家的長照設施「步態訓練支撐架」。圖／新北動保處提供

高齡犬貓專業照護需求日益提升，圖為中和動物之家的長照設施「水療機」。圖／新北動保處提供
高齡犬貓專業照護需求日益提升，圖為中和動物之家的長照設施「水療機」。圖／新北動保處提供

長照 照顧 寵物 新北

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